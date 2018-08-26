جهانغيري يرعي إفتتاحية همدان عاصمة للسياحة الاسيوية -2018

يذكر، ان مؤتمر همدان 2018 الدولي سيستمر ثلاثة أيام بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين المعنيين بمجال السياحة وممثلين عن الدول الآسيوية حيث سيتم خلاله التعريف بمعالم همدان وتاريخها باعتبارهاعاصمة للسياحة الآسيوية في العام 2018 .

إنتهي**أ م د**س.ر

