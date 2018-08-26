جهانغيري يرعي إفتتاحية همدان عاصمة للسياحة الاسيوية -2018

طهران/26 آب/أغسطس/إرنا- ستجري مراسم افتتاح مؤتمر همدان الدولي باعتبارها عاصمة للسياحة الآسيوية للعام 2018 صباح غد الاثنين بحضور النائب الأول لرئيس الجمهورية 'إسحاق جهانغيري'.
يذكر، ان مؤتمر همدان 2018 الدولي سيستمر ثلاثة أيام بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين المعنيين بمجال السياحة وممثلين عن الدول الآسيوية حيث سيتم خلاله التعريف بمعالم همدان وتاريخها باعتبارهاعاصمة للسياحة الآسيوية في العام 2018 .إنتهي**أ م د**س.ر
فرهنگي
إسحاق جهانغيري
حدث همدان 2018
عاصمة للسياحة الآسيوية
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