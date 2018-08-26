وزير الدفاع : مكافحة الارهاب في سوريا بلغت مراحلها الاخيرة

واكد العميد حاتمي اليوم الاحد خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره السوري 'العماد علي ايوب'، اكد علي التزام الجمهورية الاسلامية الايرانية بامن وسلامة اراضي الدول الاقليمية.

وتابع قائلا، ان ايران تجمعها علاقات جيدة علي مرّ 4 عقود متتالية مع سوريا؛ مردفا 'ان هذا البلد وقف الي جانب القيادة والشعب الايراني خلال الحرب المفروضة؛ ونحن ايضا وقفنا منذ اندلاع الحرب الي جانب الشعب والحكومة في سوريا لمكافحة الارهاب وسنواصل هذا المسار'.

ولفت وزير الدفاع الايراني الي ان الحكومة والشعب السوري بكافة قومياته ومذاهبه، يجسّدان هوية وطنية موحدة ومتمساكة في اطار الدستور؛ مردفا ان الامن المستدام رهن بمساندة القوات المسلحة في هذا البلد.

وفي جانب اخر من تصريحاته نوّه العميد حاتمي الي الطاقات المتوفرة لدي القطاع الخاص الايراني واستعداده لدعم الشعب والحكومة السورية بهدف اعادة الاعمار في هذا البلد.

وخلص الي ان الجمهورية الاسلامية الايرانية تمتلك قدرات دفاعية عظيمة وهي مستعدة للتعاون مع سوريا في مجال تطوير طاقاتها الدفاعية.

الي ذلك قال وزير الدفاع السوري ان محور المقاومة افشل 'الحرب العالمية' التي دُبرت علي مدي 8 اعوام لضرب سوريا حكومة وشعبا.

واكد العماد ايوب ان الجمهورية الاسلامية الايرانية ادّت دورا هاما لاجتثاث الارهاب من سوريا؛ مردفا ان معظم الاراضي السورية تحررت اليوم من وجود الارهاب، وان القوات المسلحة السورية ستبسط سيطرتها علي محافظة ادلب قريبا.

انتهي ** ح ع

