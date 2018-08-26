المنتخب الإيراني يحافظ علي الفضية

وتأهلت عليبور الي نهائيات البطولة بعد هزيمة منافسات من كوريا الجنوبية وتايلاند وأوزبكستان.

كما أحرزت كل من 'طراوت خاكسار' من فئة 55 كلغم و'أمير مهدي زادة' من فئة تحت ال60 كلغم، فضية منافسات الكاراتيه الصباحية لليوم الأحد، لهذه الدورة من الألعاب.

واستهلت رُزيتا عليبور المنافسات، بالتعادل السلبي أمام 'ين جيا وين' الصينية الحائزة علي لقب بطولة العالم وبطولة آسيا.

وتمكن فريق الكاراتيه الإيراني لحد الآن من الفوز بذهبية واحدة و 3 فضيات وأخري برونزية في الدورة الثامنة عشرة للالعاب الآسيوية 'آسياد 2018'.

إنتهي**أ م د**س.ر

