ايران تؤكد علي تعهد بلدان العالم في مكافحة المخدرات

لندن / 26 اب / اغسطس / ارنا – اكد مندوب ايران الدائم لدي مكتب تمثيل الامم المتحدة والمنظمات الدولية الاخري في فيينا 'كاظم غريب ابادي'، علي بلدان العالم بضرورة الوفاء بتعهداتها في مجال مكافحة المخدرات.

وخلال لقائه اليوم الاحد رئيسة اللجنة الدولية لمكافحة المخدرات 'السيدة اليسيا بوينروستو ماسيو'، قال غريب ابادي ان الجمهورية الاسلامية الايرانية تقع بجوار اكبر دولة منتجة للمخدرات في العالم.
وتابع ان ايران انفقت حتي اليوم الكثير من الاموال وقدمت التضحيات في سياق مكافحة المخدرات ومنع ترانزيت هذه المواد الي الدول الاخري.
واكد مندوب ايران الدائم لدي مكتب التمثيل الاممي بفيينا، قائلا ان الجمهورية الاسلامية الايرانية تعارض بقوة اي اجراء علي صعيد الوثائق الدولية، بهدف تقويض مبدأ مكافحة المخدرات.
ودعا غريب ابادي الي تعزيز التعاون الدولي في سياق مكافحة المخدرات؛ مبينا ان الحلول الكفيلة بالتصدي لهذه الظاهرة يجب ان تكون شاملة ومتّزنة.
الي ذلك اكدّت السيدة ماسيو، ضرورة اعداد برنامج شامل ضمن السياسات الدولية المستقبلية بهدف مكافحة المخدرات التي تشكل هاجس الدول جيمعا.
انتهي ** ح ع



برچسب ها

سياسي

ايران

مكافحة المخدرات

مندوب ايران الدائم

فيينا

التواصل مع رئیس التحریر newsroom@irna.ir

معرض الصور

ايران تؤكد علي تعهد بلدان العالم في مكافحة المخدرات

معظم المشاهدات

إفتتاح معبر حدودي جديد بين العراق وإيران

إفتتاح معبر حدودي جديد بين العراق وإيران

ظریف: الأمریكیون أكثر مایركزون علي الحرب النفسیة

ظریف: الأمریكیون أكثر مایركزون علي الحرب النفسیة

هزة ارضية بقوة 5.9 ريختر تضرب كرمانشاه غرب ايران

هزة ارضية بقوة 5.9 ريختر تضرب كرمانشاه غرب ايران

تركيا تعلن استعدادها لنقل ركاب الرحلات الجوية الخارجية الايرانية

تركيا تعلن استعدادها لنقل ركاب الرحلات الجوية الخارجية الايرانية

قطر تدعو الي زيادة حركة الملاحة البحرية مع إيران

قطر تدعو الي زيادة حركة الملاحة البحرية مع إيران

أحدث الأخبار

ايران تؤكد علي تعهد بلدان العالم في مكافحة المخدرات

ايران تؤكد علي تعهد بلدان العالم في مكافحة المخدرات

لاعب إيراني يتقلد الذهبية

خلال منافسات بطولة العالم لكرة الطاولة للشباب والناشئة؛

لاعب إيراني يتقلد الذهبية

اللّواء جعفري : الشعب الايراني مصمّم علي الدفاع عن مبادئه الثورية

اللّواء جعفري : الشعب الايراني مصمّم علي الدفاع عن مبادئه الثورية

تشريع اقتحامات المستوطنين لـ`الأقصي` .. خطوة أخري علي طريق تقسيم المسجد

خاص 'إرنا':

تشريع اقتحامات المستوطنين لـ'الأقصي' .. خطوة أخري علي طريق تقسيم المسجد

ابو هولي: ليس من حق أحد في العالم أن يتنازل عن حق العودة

تعقيبا علي خطة أميركية لتصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين

ابو هولي: ليس من حق أحد في العالم أن يتنازل عن حق العودة

موضوعات مرتبط