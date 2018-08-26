ايران تؤكد علي تعهد بلدان العالم في مكافحة المخدرات

وخلال لقائه اليوم الاحد رئيسة اللجنة الدولية لمكافحة المخدرات 'السيدة اليسيا بوينروستو ماسيو'، قال غريب ابادي ان الجمهورية الاسلامية الايرانية تقع بجوار اكبر دولة منتجة للمخدرات في العالم.

وتابع ان ايران انفقت حتي اليوم الكثير من الاموال وقدمت التضحيات في سياق مكافحة المخدرات ومنع ترانزيت هذه المواد الي الدول الاخري.

واكد مندوب ايران الدائم لدي مكتب التمثيل الاممي بفيينا، قائلا ان الجمهورية الاسلامية الايرانية تعارض بقوة اي اجراء علي صعيد الوثائق الدولية، بهدف تقويض مبدأ مكافحة المخدرات.

ودعا غريب ابادي الي تعزيز التعاون الدولي في سياق مكافحة المخدرات؛ مبينا ان الحلول الكفيلة بالتصدي لهذه الظاهرة يجب ان تكون شاملة ومتّزنة.

الي ذلك اكدّت السيدة ماسيو، ضرورة اعداد برنامج شامل ضمن السياسات الدولية المستقبلية بهدف مكافحة المخدرات التي تشكل هاجس الدول جيمعا.

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