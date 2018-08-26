اللّواء جعفري : الشعب الايراني مصمّم علي الدفاع عن مبادئه الثورية

جاء ذلك في كلمة للقائد العام للحرس الثوري، خلال الملتقي السنوي للرابطات الاسلامية لطلاب الجامعات الايرانية اليوم الاحد في محافظة كرمانشاه (غرب).

ولفت اللواء جعفري الي ان الاعداء يدأبون اليوم علي بثّ الشعور باليأس لدي الشعب الايراني سعيا منهم لتهميش الثورة الاسلامية؛ وذلك انطلاقا من قناعتهم بان الحرب والغزو العسكري لن يحققا مآربهم في هذا الخصوص.

واكد ان الجمهورية الاسلامية الايرانية تمرّ حاليا في ظروف حساسة ومعقدة، بما يشكل هاجس جميع الحريصين علي الثورة والنظام في البلاد؛ مردفا انه في ظل هذه الظروف فإن الجميع يتظافرون الجهود من اجل التوصل الي حلول لاجتياز هذه المرحلة.

وشدد القائد العام لحرس الثورة الاسلامية قائلا، ان الشعب الايراني الذي استطاع ان يقف امام العالم اجمع خلال فترة الحرب المفروضة، فهو اليوم متواجد في الساحة وقادر بفضل بصيرته و وعيه ان يفشل مؤامرات الاعداء ويدفع بعلجة الثورة الاسلامية نحو التقدم والازدهار.

انتهي ** ح ع

