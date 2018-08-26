اللّواء جعفري : الشعب الايراني مصمّم علي الدفاع عن مبادئه الثورية

طهران / 26 اب / اغسطس / ارنا – اكد القائد العام لحرس الثورة الاسلامية 'اللواء محمد علي جعفري'، ان الشعب الايراني مصمّم علي صموده في مواجهة المؤامرات والدفاع عن مبادئ الثورة والجمهورية الاسلامية الايرانية، واجتيار الظروف الراهنة في البلاد.

جاء ذلك في كلمة للقائد العام للحرس الثوري، خلال الملتقي السنوي للرابطات الاسلامية لطلاب الجامعات الايرانية اليوم الاحد في محافظة كرمانشاه (غرب).
ولفت اللواء جعفري الي ان الاعداء يدأبون اليوم علي بثّ الشعور باليأس لدي الشعب الايراني سعيا منهم لتهميش الثورة الاسلامية؛ وذلك انطلاقا من قناعتهم بان الحرب والغزو العسكري لن يحققا مآربهم في هذا الخصوص.
واكد ان الجمهورية الاسلامية الايرانية تمرّ حاليا في ظروف حساسة ومعقدة، بما يشكل هاجس جميع الحريصين علي الثورة والنظام في البلاد؛ مردفا انه في ظل هذه الظروف فإن الجميع يتظافرون الجهود من اجل التوصل الي حلول لاجتياز هذه المرحلة.
وشدد القائد العام لحرس الثورة الاسلامية قائلا، ان الشعب الايراني الذي استطاع ان يقف امام العالم اجمع خلال فترة الحرب المفروضة، فهو اليوم متواجد في الساحة وقادر بفضل بصيرته و وعيه ان يفشل مؤامرات الاعداء ويدفع بعلجة الثورة الاسلامية نحو التقدم والازدهار.
انتهي ** ح ع



برچسب ها

سياسي

اللّواء جعفري

الشعب الايراني

مبادئه الثورية

التواصل مع رئیس التحریر newsroom@irna.ir

معرض الصور

اللّواء جعفري : الشعب الايراني مصمّم علي الدفاع عن مبادئه الثورية

معظم المشاهدات

إفتتاح معبر حدودي جديد بين العراق وإيران

إفتتاح معبر حدودي جديد بين العراق وإيران

ظریف: الأمریكیون أكثر مایركزون علي الحرب النفسیة

ظریف: الأمریكیون أكثر مایركزون علي الحرب النفسیة

هزة ارضية بقوة 5.9 ريختر تضرب كرمانشاه غرب ايران

هزة ارضية بقوة 5.9 ريختر تضرب كرمانشاه غرب ايران

تركيا تعلن استعدادها لنقل ركاب الرحلات الجوية الخارجية الايرانية

تركيا تعلن استعدادها لنقل ركاب الرحلات الجوية الخارجية الايرانية

قطر تدعو الي زيادة حركة الملاحة البحرية مع إيران

قطر تدعو الي زيادة حركة الملاحة البحرية مع إيران

أحدث الأخبار

ايران تؤكد علي تعهد بلدان العالم في مكافحة المخدرات

ايران تؤكد علي تعهد بلدان العالم في مكافحة المخدرات

لاعب إيراني يتقلد الذهبية

خلال منافسات بطولة العالم لكرة الطاولة للشباب والناشئة؛

لاعب إيراني يتقلد الذهبية

اللّواء جعفري : الشعب الايراني مصمّم علي الدفاع عن مبادئه الثورية

اللّواء جعفري : الشعب الايراني مصمّم علي الدفاع عن مبادئه الثورية

تشريع اقتحامات المستوطنين لـ`الأقصي` .. خطوة أخري علي طريق تقسيم المسجد

خاص 'إرنا':

تشريع اقتحامات المستوطنين لـ'الأقصي' .. خطوة أخري علي طريق تقسيم المسجد

ابو هولي: ليس من حق أحد في العالم أن يتنازل عن حق العودة

تعقيبا علي خطة أميركية لتصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين

ابو هولي: ليس من حق أحد في العالم أن يتنازل عن حق العودة

موضوعات مرتبط