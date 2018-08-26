تشريع اقتحامات المستوطنين لـ`الأقصي` .. خطوة أخري علي طريق تقسيم المسجد

وفي خطوة متقدمة هدفها شرعنة اقتحام المسجد الأقصي المبارك ؛ أمهلت ما تسمي 'محكمة العدل العليا' داخل الكيان الغاصب حكومة الاحتلال (60) يوماً لتفسير استمرار منع سوائب المستوطنين من تدنيس المسجد ، وأداء الطقوس التلمودية فيه.

و حظيت هذه الخطوة بترحيب واسع من جانب منظمات 'الهيكل المزعوم' ، لا سيما عضو الكنيست المتطرف 'يهودا غليك' الذي طالب بالمسارعة في فرض التقسيم الزماني والمكاني علي غرار ما هو حاصل مع المسجد الإبراهيمي الشريف في مدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية المحتلة.

وفي المقابل، وصف مسؤول ملف القدس لدي حركة 'الجهاد الإسلامي' فؤاد الرازم القرار الاحتلالي بأنه سابقة خطيرة.

وخلال حديث مع مراسل وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء 'إرنا'، نبّه 'الرازم' إلي أن الأمر مرتبط بالمساعي الصهيونية الحثيثة لتهيئة الظروف من أجل تقسيم أولي القبلتين زمانياً و مكانياً.

وأضاف ان 'هذه المسألة و رغم ما تمثله من خطورة إلا أنها ليست نهائية ، إذ أن الهدف الأساسي هو هدم الأقصي، و إقامة الهيكل فوق أنقاضه'.

كما نبّه القيادي في 'الجهاد الإسلامي' إلي أن تسارع وتيرة الهجمة 'الإسرائيلية' علي 'الأقصي' لم يكن ليتم لولا غياب ردة الفعل من جانب المتنفذين داخل المنظومة الرسمية العربية.

وتابع القول، :' إن ما يقوم به الاحتلال و جماعاته الاستيطانية في الأقصي يعكس بصورة جلية العربدة الصهيونية، ويفضح تنكرهم لكافة القوانين الأممية و الدولية ، وحتي الشرائع السماوية'.

وتتفق لجنة التنسيق الفصائلي مع هذه القراءة، وفي السياق شددت اللجنة علي أن الإجراءات 'الإسرائيلية' في القدس المحتلة ، ومعها حملات الاستيطان المسعورة ، فضلاً عن المحاولات الجارية للمس بالوضع القائم في 'الأقصي' تمهد الطريق لتقسيمه.

كما شددت التنسيقية علي أن المسجد إسلامي فقط ، ولا يحق لغير المسلمين الصلاة فيه مهما كانت الظروف.

وكان المتحدث باسم حكومة الوفاق الوطني 'يوسف المحمود' حذر أن المساس بالمسجد الأقصي علي صعيد ما يسمي 'شرعنة صلاة' اليهود فيه، سيفتح الطريق واسعة أمام اندلاع حرب دينية ستطال نيرانها المنطقة و العالم بأسره.

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