ابو هولي: ليس من حق أحد في العالم أن يتنازل عن حق العودة

واستنكر ابو هولي في بيان صحفي صادر عنه اليوم ما نقلته القناة العبرية الثانية عن خطة أميركية لتصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين، ستعلن عن تفاصيلها الادارة الامريكية مطلع الشهر المقبل .

واشار الي ان ما تضمنته الخطة الامريكية من إعلان إدارة ترامب سحب الاعتراف بوكالة الأونروا ورفض تعريف اللاجئ المتبع بالوكالة، والاعتراف فقط بحوالي عشرة في المئة من عدد اللاجئين المعترف بهم حاليا بانه هراء لا قيمة له ، مؤكدا علي ان صاحب الولاية علي وكالة الغوث هي الأمم المتحدة التي من صلاحياتها تحديد مصير وبقاء عمل وكالة الغوث وتحديد تعريف اللاجئ الفلسطيني و تحديد اعدادهم .

ولفت ابو هولي الي ان الادارة الامريكية لا تمتلك حق اسقاط حق اللاجئين في العودة او الالتفاف عليه من خلال وقف دعمها لوكالة الغوث الدولية مؤكدا علي ان حق العودة حق مكفول بالقانون الدولي وبالإعلان العالمي لحقوق الانسان ومدعوم بقرارات الشرعية الدولية وفي المقدمة منها القرار 194 ولا يحق لأي جهة مهما كانت قوتها ان تتجاوز قرارات الامم المتحدة او التغاضي عنها .

واوضح ان حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة الي ديارهم حق فردي وجماعي مرتبط بحق تقرير المصير لا يسقط بالتقادم او بالاحتلال ، وان ما تروجه الادارة الأمريكية من خطط لتصفية قضية اللاجئين هو اعتداء علي حقوق الشعب الفلسطيني سيكون مصيرها الفشل وستعود الي ادراج صانعيها مذيلة بالفشل .

وتابع د. ابو هولي قائلا: 'ليس من حق أحد في هذا العالم أن يتنازل عن حق لاجئينا الفلسطينيين في العودة إلي ديارهم التي هجروا منها عام 1948 ولن تستطيع حكومة إسرائيل أن تعفي نفسها من المسؤولة الأخلاقية والقانونية والسياسية عن المأساة التي أصابت اللاجئين الفلسطينيين وكذلك الادارة الامريكية التي باتت شريكا لحكومة اسرائيل في التآمر علي حقوق شعبنا غير القابلة للتصرف .

واضاف إن قضية اللاجئين وحقهم في العودة هي قضية الشعب والأرض وقضية الوطن وقضية المصير القومي كله فلن نفرط او نتنازل عن هذا الحق او نساوم عليه ولن نقبل بالتوطين بديلا عنه ، مؤكدا علي ان حق العودة حق مقدس لكل لاجئ فلسطيني في العودة إلي دياره تطبيقاً لقرارات الشرعية الدولية .

وشدد علي ان مسيرة النضال من اجل العودة لن تتوقف مادام شعبنا يعيش الظلم بعيدا عن وطنه ، وستتوارث الأجيال جيلا بعد جيل هذه الأمانة لإنجاز حقوقنا الثابتة وعلي رأسها حق العودة .

وفي السباق ذاته استهجن د. او هولي تصريحات مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون الذي قال فيها ان 'الأونروا آلية فاشلة، وان برنامج الأونروا هو الوحيد في التاريخ القائم علي افتراض أن وضع اللاجئ وراثي' .

واكد علي ان وكالة الغوث شكلت عامل استقرار لمنطقة الشرق الأوسط علي مدار سبعين عاما لافتا الي ان صفة اللاجئ تشمل ابناء واحفاد اللاجئين وان وكالة الغوث الدولية تعمل في اطار المنظومة الدولية ووفق التفويض الممنوح لها بالقرار 302 ولا يحق للإدارة الأمريكية بأي شكل من الاشكال ان تتدخل في شؤون عملها او تحديد الية عملها او مصير بقائها .

واضاف ان تصريحات بولتون تؤكد علي حجم التناغم بين الموقفين الامريكي والصهيوني الذي يستهدف وكالة الغوث وحق اللاجئين في العودة والذي يعكس في الوقت ذاته حجم المؤامرة المشتركة بينهما لإسقاط حق عودة اللاجئين الفلسطينيين الي ديارهم التي هجروا منها عام 1948 وانهاء عمل وكالة الغوث الدولية .

واوضح د. ابو هولي ان الوضع غير الطبيعي هو الاحتلال والاستيطان الذي اطال امد الصراع وتسعي الادارة الأمريكية ان تجعل من الوضع غير الطبيعي المتمثل في الاستيطان والاحتلال من خلالها دعمها المالي والعسكري وضعا دائما ، وليس كما يدعي بولتون ان نفقات تمنح الفلسطينيين وضع اللاجئين بصفة دائمة وأنه من الخطأ أن نجعل من وضع غير طبيعي وضعا دائما'. مؤكدا علي ان حق عودة اللاجئين الفلسطينيين حق شرعي ومكفول بالقرارات الاممية بينما الاستيطان والاحتلال من منظور الامم المتحدة والقانون الدولي غير شرعي وعدوان علي حقوق الغير ويشكل وضعاً غير طبيعي يجب ازالته .

وعلي صعيد اخر اعتبر ابو هولي قرار إدارة الرئيس ترامب بوقف المساعدات الامريكية ، التي تقدر بـ 200 مليون دولار، بأنه ابتزاز سياسي يأتي في اطار الضغوطات الأمريكية علي القيادية الفلسطينية للقبول بصفقة القرن مؤكدا علي ان الحقوق الفلسطينية غير قابلة للمساومة او المقايضة .

وشدد علي ان ارادة الشعب الفلسطيني وصموده ستنتصر علي سياسة الابتزاز الرخيض التي تقودها الادارة الامريكية تجاه الشعب الفلسطيني.

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