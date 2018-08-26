200 ألف قطعة سلاح في المستوطنات تهدد حياة المواطنين الفلسطينيين

وأصبح بإمكان أي مستوطن يعيش في مستوطنة قريبة من جدار الفصل العنصري الحصول علي السلاح اضافة لأي مستوطن خضع لتدريب مشاة في مجال الأسلحة النارية بالتأهل للحصول علي تصريح لاقتناء السلاح ، الذي لا يستخدم عادة إلا لقتل الفلسطينيين وترهيبهم . فضلا عن السماح لمستوطنين صغار بالسن تنتمي أغلبيتهم لمنظمات ارهابية كشبيبة التلال وعصابات تدفيع الثمن اقتناء أسلحة لمجرد عيشهم في مستوطنة بالقرب من جدار الفصل العنصري في الضفة الغربية أو قرب الحدود .

وحسب تقرير صادر عن المكتب الوطني للدفاع عن الارض ومقاومة الاستيطان في رام الله فانه يوجد نحو 145 ألف صهيوني في المناطق الفلسطينية المحتلة بعدوان 1967 يحوزون علي تصاريح لحمل السلاح ، وهي لا تشمل الجنود وضباط الشرطة وغيرهم ممن يحملون الأسلحة النارية أثناء العمل وأن تخفيف معايير ترخيص الأسلحة سيزيد عدد الصهاينة الذين يحملون رخصة سلاح بنحو 35-40 ألفا ، ما يعني أن الخطوة ستؤدي إلي ارتفاع عدد المستوطنين الذين يحملون السلاح في هذه المستوطنات وفي البؤر الاستيطانية إلي ما يقارب 200 ألف مستوطن.

و طالب المكتب الوطني بنقل ملف تسليح المستوطنين الي المحافل الدولية بدءا بمجلس الامن مرورا بالمحكمة الجنائية الدولية وانتهاء بالجمعية العامة للتحذير من خطورة هذه الترتيبات الاسرائيلية والمطالبة بتوفير الحماية الدولية العاجلة للشعب خاصة في ضوء سجل جرائم المستوطنين ضد المواطنين الفلسطينيين.

انتهي **387** 1718

