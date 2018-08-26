وزير التعليم الياباني : طوكيو ترغب في ترسيخ علاقات شاملة مع طهران

جاءت تصريحات الوزير الياباني هذه، اليوم الاحد، خلال اللقاء مع سفير الجمهورية الاسلامية الايرانية في طوكيو 'مرتضي رحماني موحد'.

واشار هاياشي الي التعاون الايراني - الياباني في مجال التراث الثقافي وانتاج الافلام السينمائية المشتركة؛ مؤكدا ضرورة تطوير التعاون الثنائي في المجالات الرياضية والثقافية بين البلدين.

وقال وزير التعليم الياباني الي ان البلدين يستعرضان حاليا ظروف توقيع مذكرة تفاهم مشتركة في المجالات الرياضية؛ مؤكدا استعداد بلاده لاتخاذ الاجراءات المناسبة بهدف تعزيز التعاون الثقافي بما فيها اقامة الاسبوع الثقافي الايراني في طوكيو.

وتطلع هاياشي الي دعم الجمهورية الاسلامية الايرانية لمعرض اكسبو 2018 الدولي الذي سيقام في مدينة اوزاكا اليابانية.

من جانبه، قال سفير الجمهورية الاسلامية الايرانية في هذا اللقاء، ان البلدين تجمعهما علاقات تاريخية وثقافية؛ داعيا بدوره الي تنمية التعاون الرياضي وفق مذكرة التفاهم المقترحة وايضا تطوير التبادل الثقافي في اطار البرامج المرتقبة ذات الاهتمام المشترك.

وفيما نوّه بمكانة ايران العلمية المرموقة، دعا رحماني موحد الي تعاون البلدين في مجالات النانو تكنولوجيا والشركات الناشئة؛ بما يسهم في تنمية العلاقات الثنائية.

كما استعرض الجانبان الايراني والياباني في هذا اللقاء مزيدا من جوانب التعاون المشترك في المجالات العلمية والرياضية والثقافية.

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