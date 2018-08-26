وزير الدفاع السوري: انتصرنا علي الارهاب بدعم محور المقاومة

واضاف العماد أيوب، خلال لقائه اليوم الأحد وزير الدفاع واسناد القوات المسلحة الإيرانية العميد أمير حاتمي، إن سوريا، بالتعاون مع إيران، تمكنت من هزيمة العدو واحباط المؤامرة ببركة دماء شهدائنا.

وصرح : إذا لم يكن تعاون الأصدقاء الإيرانيين، فإن سوريا وحدها لم تكن لتحقق النصر علي الإرهاب.

واشار وزير الدفاع السوري الي اقرار العلاقات الثنائية الشاملة بين إيران وسورية، وقال ان البلدين يستفيدان من خبرات احدهما الاخر.

واضاف العماد أيوب، إن الانتصارات في سوريا أثارت المخاوف لدي الأعداء وفي مقدمتها أميركا والكيان الصهيوني.

وقال أن العلاقات بين سوريا وإيران راسخة ومتينة وأننا لن نسمح لأية دولة بالمساس بها.

وصرح وزير الدفاع السوري إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تتمتع بمستوي عالٍ ولن تقارن مكانتها الرفيعة والقيمة في سوريا مع المحتلين وأمراء الحرب والغاصبين .

بدوره قال وزير الدفاع الإيراني، إن العلاقات بين البلدين اجتازت الحدود التقليدية ووصلت إلي علاقة إستراتيجية.

وأضاف العميد أمير حاتمي، إن الجمهورية الإسلامية تهنئ الانتصارات الكبيرة التي حققتها سوريا مؤخرا علي الإرهاب، وتؤكد علي مبادئها في الوقوف الي جانب الشعب والحكومة السورية.

وأكد أن جبهة المقاومة وقفت ثماني سنوات مع الشعب السوري لمحاربة الارهاب، الأمر الذي جعلنا ننتصر علي الإرهاب ونحافظ علي الاستقرار والأمن في المنطقة وحتي في العالم.

وأضاف أن تحرير الأراضي السورية من لوث الإرهاب سيؤدي إلي تحقيق استقرار كامل لأمن المنطقة وسحب الذرائع بالتدخل الأجنبي .

وأضاف وزير الدفاع إن إيران لن تتردد في الحفاظ علي وحدة أراضي سوريا لأن الأمن في هذا البلد يساهم في استقرار المنطقة.

وكان وزير الدفاع واسناد القوات المسلحة الايرانية العميد امير حاتمي قد وصل صباح اليوم الاحد الي العاصمة السورية دمشق.

وكان في استقبال وزير الدفاع الايراني والوفد المرافق له عدد من قادة الجيش والقوات المسلحة السورية والسفير الايراني جواد ترك آبادي.

ومن المقرر ان يلتقي العميد حاتمي خلال الزيارة التي تاتي تلبية لدعوة من نظيره السوري وتستغرق يومين؛ الرئيس بشار الاسد ورئيس الحكومة عماد خميس .

ومن محاور المحادثات التي يجريها العميد حاتمي خلال الزيارة، دراسة تطورات المنطقة وتعزيز محور المقاومة ومكافحة الارهاب وسبل تطوير التعاون الدفاعي والعسكري بين طهران ودمشق.

ومن المقرر خلال الزيارة ايضا ان يوقع وزيرا الدفاع الايراني والسوري اتفاقية للتعاون الدفاعي والعسكري بين البلدين.

انتهي** 2344

