سقوط طائرة تدريب عسكرية جنوب غربي البلاد

وأفاد هذا المصدر المطلع لمراسل وكالة 'إرنا'، أنّ الطائرة كانت من طراز اف 5، وتعرضت لخلل فني عند محاولتها الهبوط.

وأضاف المصدر نفسه، ان طيار الطائرة العقيد 'منوشهر فتاحي' اُستشهد اثر هذا الحادث فيما اصيب الشخص الثاني الذي كان علي متنها ونقل الي مستشفي المدينة.

ولم يتم بعد التوصل الي سبب سقوط الطائرة التدريبية وما زال خبراء 'قاعدة الشهيد وحدتي الجوية الرابعة' في دزفول يدرسون اسباب الحادث ومن المحتمل أن يكون السبب خللا فنيا.

يُذكر أن قاعدة الشهيد وحدتي الجوية الرابعة في دزفول، تعد من أهم القواعد الجوية التابعة لجيش الجمهورية الاسلامية الايرانية وتقع علي بعد 5 كلم غربي مدينة دزفول.

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