قائد قوات الشرطة: حدود البلاد آمنة

وقال العميد أشتري لدي وصوله الي مطار الشهيد أشرفي إصفهاني بمحافظة كرمانشاه ردّاً علي أسئلة الصحفيين بأنّه شخصياً يزور ويتفقد الحدود للتأكد من مدي المستوي الدفاعي وأمن الحدود معلناً ان هدفه من زيارة هذه المحافظة الواقعة غرب البلاد هو تفقُّد النقاط الحدودية ونشاطات القوات فيها.

كما عزّي القائد العام لقوات الشرطة اُسر وذوي ضحايا الزلزال الذي ضرب محافظة كرمانشاه مذكراً بالتواجد العاجل لقوات الشرطة في المنطقة فور حدوث الزلزال.

وعن توافد الزوار الي العتبات المقدسة في العراق بمناسبة ذكري الأربعينية الحسينية عن طريق معبر خسروي الحدودي مع العراق الواقع في غرب المحافظة قال العميد أشتري: إنّ إعادة فتح هذا المعبر رهن بقرار مسؤولي بلدنا والسلطات العراقية رغم أنّه مفتوح الآن لتوافد بسيط موضحاً بأنّ الشرطة مستعدة لتوفير ما يلزم من اجراءات عند السماح بمرور عدد كبير من الزوار عبره.

يُذكر بأنّ محافظة كرمانشاه تقع غرب ايران علي الحدود مع العراق يربطهما خط حدودي بطول 371 كيلومتراً و معبران حدوديان رسميان وخمس أسواق حدودية فاعله.

انتهي** ع ج** 1718

