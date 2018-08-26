قائد قوات الشرطة: حدود البلاد آمنة

كرمانشاه/26 آب/اغسطس/إرنا – قال القائد العام لقوات الشرطة العميد محمد حسين أشتري اليوم الأحد: إنّ الأمن الحدودي يمر في ظل الظروف الراهنة بأفضل حالاته وذلك بفضل مساعي و تواجد قوات حرس الحدود وقوات حرس الثورة الاسلامية وقوات التعبئة وافراد الجيش.

وقال العميد أشتري لدي وصوله الي مطار الشهيد أشرفي إصفهاني بمحافظة كرمانشاه ردّاً علي أسئلة الصحفيين بأنّه شخصياً يزور ويتفقد الحدود للتأكد من مدي المستوي الدفاعي وأمن الحدود معلناً ان هدفه من زيارة هذه المحافظة الواقعة غرب البلاد هو تفقُّد النقاط الحدودية ونشاطات القوات فيها.
كما عزّي القائد العام لقوات الشرطة اُسر وذوي ضحايا الزلزال الذي ضرب محافظة كرمانشاه مذكراً بالتواجد العاجل لقوات الشرطة في المنطقة فور حدوث الزلزال.
وعن توافد الزوار الي العتبات المقدسة في العراق بمناسبة ذكري الأربعينية الحسينية عن طريق معبر خسروي الحدودي مع العراق الواقع في غرب المحافظة قال العميد أشتري: إنّ إعادة فتح هذا المعبر رهن بقرار مسؤولي بلدنا والسلطات العراقية رغم أنّه مفتوح الآن لتوافد بسيط موضحاً بأنّ الشرطة مستعدة لتوفير ما يلزم من اجراءات عند السماح بمرور عدد كبير من الزوار عبره.
يُذكر بأنّ محافظة كرمانشاه تقع غرب ايران علي الحدود مع العراق يربطهما خط حدودي بطول 371 كيلومتراً و معبران حدوديان رسميان وخمس أسواق حدودية فاعله.
انتهي** ع ج** 1718



برچسب ها

اجتماعي

|أشتري

الحدود

معبر خسروي

التواصل مع رئیس التحریر newsroom@irna.ir

معرض الصور

قائد قوات الشرطة: حدود البلاد آمنة

معظم المشاهدات

إفتتاح معبر حدودي جديد بين العراق وإيران

إفتتاح معبر حدودي جديد بين العراق وإيران

ظریف: الأمریكیون أكثر مایركزون علي الحرب النفسیة

ظریف: الأمریكیون أكثر مایركزون علي الحرب النفسیة

هزة ارضية بقوة 5.9 ريختر تضرب كرمانشاه غرب ايران

هزة ارضية بقوة 5.9 ريختر تضرب كرمانشاه غرب ايران

قطر تدعو الي زيادة حركة الملاحة البحرية مع إيران

قطر تدعو الي زيادة حركة الملاحة البحرية مع إيران

تركيا تعلن استعدادها لنقل ركاب الرحلات الجوية الخارجية الايرانية

تركيا تعلن استعدادها لنقل ركاب الرحلات الجوية الخارجية الايرانية

أحدث الأخبار

تشريع اقتحامات المستوطنين لـ`الأقصي` .. خطوة أخري علي طريق تقسيم المسجد

خاص 'إرنا':

تشريع اقتحامات المستوطنين لـ'الأقصي' .. خطوة أخري علي طريق تقسيم المسجد

ابو هولي: ليس من حق أحد في العالم أن يتنازل عن حق العودة

تعقيبا علي خطة أميركية لتصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين

ابو هولي: ليس من حق أحد في العالم أن يتنازل عن حق العودة

200 ألف قطعة سلاح في المستوطنات تهدد حياة المواطنين الفلسطينيين

200 ألف قطعة سلاح في المستوطنات تهدد حياة المواطنين الفلسطينيين

وزير التعليم الياباني : طوكيو ترغب في ترسيخ علاقات شاملة مع طهران

وزير التعليم الياباني : طوكيو ترغب في ترسيخ علاقات شاملة مع طهران

وزير الدفاع السوري: انتصرنا علي الارهاب بدعم محور المقاومة

وزير الدفاع السوري: انتصرنا علي الارهاب بدعم محور المقاومة

موضوعات مرتبط