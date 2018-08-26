الفلم الايراني ' المطر يتساقط بهدوء' يشارك في مهرجانين دوليين

وافاد مراسل ارنا اليوم الاحد ان الفلم القصير' المطر يتساقط بهدوء' للمخرج سعيد نجاتي هو انتاج مشترك بين نقابة السينما الشابة في قم وبلدية مدينة ازمير التركية ويحكي قصة طالب يقوم بمساعدة معلمه.

يذكر ان الفلم احرز عدة جوائز في مهرجانات عالمية منها جائزة افضل فلم في مهرجان حقوق الانسان في النيبال و افضل تأليف في مهرجان بيغ بنغ في اليونان.

ويقام المهرجان السينمائي الدولي الثالث عشر 'كينوكيمريا للهواة' في الفترة من 17 الي 19 سبتمبر القادم و المهرجان العالمي العاشر 'دايتياتكو' من 5 الي 8 سبتمبر القادم وكلاهما في اوكرانيا.

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