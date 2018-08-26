امير الكويت يعزي الرئيس الإيراني بضحايا الزلزال

وعبر امير الكويت في برقيته الي الرئيس الإيراني عن خالص تعازيه وصادق مواساته بضحايا الزلزال الذي ضرب مدن محافظة كرمانشاه غرب البلاد وأسفر عن سقوط ضحايا ومصابين ، مبتهلا إلي المولي جل وعلا أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته وأن يمن علي المصابين بسرعة الشفاء والعافية.

كما بعث ولي العهد الكويتي الشيخ 'نواف الأحمد' و رئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ 'جابر المبارك الحمد الصباح' برقيتا تعزية مماثلة الي الرئيس روحاني.

وقد ضربت هزة ارضية بقوة 5.9 درجة علي مقياس ريختر ضواحي مدينة تازة آباد الواقعة في محافظة كرمانشاه غرب ايران، في الساعة الثانية و 43 دقيقة و 25 ثانية من فجر اليوم الاحد بالتوقيت المحلي (العاشرة و 13 دقيقة و 25 ثانية من مساء السبت بتوقيت غرينتش) تسببت بتدمير 500 منزل ومصرع شخصين .

ووقعت الهزة الارضية في عمق 8 كلم من سطح الارض وكان مركزها عند التقاء خطي العرض الشمالي 34.63 درجة والطول الشرقي 46.22 درجة.

وتقع مدينة ثلاث باباجاني علي بعد 136 كيلومترا شمال غرب كرمانشاه و يقطنها 38 الف نسمة.

انتهي**م م** 1718

