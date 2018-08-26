روحانی: إیران ترید توسیع وتمتین العلاقات مع قطر

وهنأ الرئیس روحانی فی الاتصال الهاتفی مع أمیر دولة قطر الشیخ تمیم بن حمد آل ثانی، بمناسبة عید الاضحي المبارك، معربا عن تمنیاته بالرفعة والتوفیق لكل المسلمین وخاصة أبناء الشعب القطری، مضیفاً: هناك العدید من الفرص لتطویر التعاون فی المجالات السیاسیة والاقتصادیة بین إیران وقطر، ولیس هناك عائق أمام دعم هذا التعاون المشترك.

وأكد الرئیس روحانی علي ضرورة حث رجال الأعمال والمستثمرین فی البلدین وبذل الجهد لتسهیل نشاطاتهم، وقال إن تعزیز التعاون فی الموانئ والبحار واحداث خط ملاحی مشترك یمكن أن یساعد التجارة بین البلدین إلي حد كبیر.

كما أشار رئیس الجمهوریة إلي قدرة الشركات الإیرانیة علي تنفیذ مشاریع البناء فی مختلف المجالات، قائلا إن الشركات الإیرانیة علي استعداد لتصدیر الخدمات الفنیة والهندسیة خاصة المشاركة فی تنفیذ مشاریع الإعمار والمنشآت الریاضیة تحضیرا لبطولة كأس العالم عام 2022.

واضاف روحانی أن العلاقات بین البلدین سوف تتوسع وتتعمق أكثر فاكثر لخدمة مصالح شعبی البلدین، منوها الي انتهاك أمیركا للقوانین والاتفاق النووی.

وثمن الرئیس روحانی المواقف السیاسیة للدول خاصة أوروبا وروسیا والصین وتركیا والبلدان المجاورة، بما فی ذلك قطر، فی حمایة الاتفاق النووی والتصدی للحظر غیر القانونی، وأكد أنه ینبغی استكمال هذه المواقف باتخاذ تدابیر عملیة.

كما دعا الرئیس الإیرانی، أمیر قطر لحضور اجتماع القمة الثالث لمنتدي حوار التعاون الأسیوی الذی سیعقد فی طهران الشهر القادم.

بدوره هنأ الشیخ تمیم بن حمد آل ثانی أمیر دولة قطر فی الاتصال الهاتفی، ایران حكومة وشعبا بمناسبة عید الأضحي وقال إن قطر تدعو إلي تطویر شامل لعلاقاتها مع الجمهوریة الإسلامیة الإیرانیة.

واشار الي العلاقات الأخویة والودیة بین البلدین فی مختلف القطاعات مشیدا بالمواقف البناءة لإیران فیما یتعلق بالأزمة القطریة، وقال إنه بفضل تضامن الشعب القطری وتعاون وتعاضد الدول الصدیقة والجارة خاصة ایران، تمكنا من اجتیاز مرحلة الحصار الجائر والمشاكل الناجمة عنه، لكننا لا ننسي أبداً موقف إیران الداعم لقطر بمواجهة الحصار الجائر.

كما أكد أمیر قطر رفضه لانتهاك الاتفاق النووی وأی تصعید للتوتر فی العلاقات بین إیران وامریكا، مضیفاً أن الحكومة القطریة تسعي دوماً إلي تعزیز علاقاتها مع طهران ودعم الحلول السلمیة لحل المشاكل السیاسیة.

وثمن الشیخ تمیم دعوة الرئیس روحانی له للمشاركة فی قمة منتدي الحوار والتعاون الآسیوی.

انتهي** 2344

