وزير الطاقة الايراني:

توفير الكهرباء للعام القادم بواسطه محطات حقيقية وافتراضية

طهران26/آب /اغسطس/إرنا – أعلن وزير الطاقة الايراني رضا أردكانيان اليوم الأحد عن قيام وزارته بانشاء محطات انتاج كهرباء لصيف العام القادم يقوم الخبراء الأخصائيون حالياً بانشائها فيما يقوم الأهالي عبر التوفير في إستهلاك الطاقة بانتاج طاقة كهربائية إفتراضية.

وخلال حفل لافتتاح 67 مشروعاً لنقل الكهرباء وتوزيعها بين القري والمدن أضاف الوزير بأن البلاد تعلّمت من هذا الصيف دروساً ستستعين بها للصيف القادم لينعم الجميع بهذه الطاقة المجدية.
وأكّد علي تسمية هذا العام بعام «دعم السلع الايرانية» قائلاً: إنّ أهم سلعة ايرانية هي شعور المواطن بالانتماء الي الوطن وحبّه لبلاده، الأمر الذي يردع ويمنع محاولات الأعداء لإلحاق الأذي والضرر بالبلاد.
وقال أردكانيان: إنّ الأعداء كانوا قد خططوا هذا العام لايجاد خلل في نظام الكهرباء والمياه وتوزيعهما لكنّ الوعي الشعبي وحكمة المسؤولين وتعاون الإعلام حال دون ذلك وأحبط المؤامرة.
وأعلن الوزير بمناسبة اسبوع الحكومة بأنّ ميزانية قدرها 200 مليار تومان (الدولار يساوي 4200 تومان بسعر الصرف الرسمي) و720 مليون يورو و100 مليون دولار تم تخصيصها لإنجاز مشاريع الكهرباء ومحطاتها وتوزيعها في العاصمة طهران.
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توفير الكهرباء للعام القادم بواسطه محطات حقيقية وافتراضية

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