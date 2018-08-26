وزير الخارجية :

واشنطن أعدّت غرفة للتخطيط لحرب اقتصادية ونفسية ضد ايران

طهران26/آب /اغسطس/إرنا: قال وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف اليوم الأحد بأنّ مسؤولي واشنطن قاموا بتأسيس غرفة تفكير وتنظير لشن حرب نفسية واقتصادية ضد ايران.

وخلال لقاء تلفزيوني وصف ظريف الشعب الايراني بأنه شعب صامد لا يترك الساحة معتبرا الشعب بانه اكبر ثروة وخير رصيد للبلاد.
وقال ظريف: إنّ السياسة الخارجية لا جدوي منها دون التمتع بخلفية شعبية مذكّراً بأيام ولاية الرئيس الامريكي السابق باراك اوباما الذي خضع للتوقيع علي الإتفاق النووي بفضل مشاهدته الشمل الايراني المُجتمِع والمتآزر الذي حقن اليأس في قلوب مسؤولي البيت الابيض آنذاك، معرباً عن اعتقاده بأنّ هذا الشعب هو بنفسه سيُرغم ترامب علي الشعور بالخيبة والإحباط.
ورأي ظريف بأنّ ايران أحرزت تقدماً في التكنولوجيا حسب ما اعترف به الأمريكيون أنفسهم مذكراً ثانية خلال هذا اللقاء التلفزيوني بضرورة الثقة بالشعب معتبراً اياه خير سند للنظام والحكومة.
ورفض ظريف الغطرسة الامريكية الاقتصادية ومنعها الشركات من ممارسة نشاطات مهنية واقتصادية داخل ايران معرباً عن إرتياحه لصمود ومقاومة الدول الاوروبية وحلفاء واشنطن و وقوفهم بوجه مسؤولي البيت الابيض مؤكداً علي عدم وجود إرتياح أو رضا عالمي تجاه واشنطن وتصرفاتها وغطرستها.
ولفت ظريف الي حدوث شرخ في الحظر الذي فرضته الولايات المتحدة بسبب المقاومة العالمية تجاه الإستعلاء الامريكي ونوّه الي تقارب ايران مع روسيا والصين واوروبا لإحداث شرخ وصدع في الحظر المفروض ضدها.
وعن تواجد شركات ايرباص وبوئينغ في ايران لتزويد الاسطول الجوي المدني الايراني وتسهيل الحياة للشعب الايراني رأي وزير الخارجية الايراني بأنّ واشنطن في البداية وافقت علي هذا التسليم لكنها فجأة سحبت قرارها ما يعني تلاعب وإنتهاج واشنطن لأساليب مخادعة في تعاملها مع الشعب الايراني.
وبالنسبة لتقديم ايران شكوي ضد الولايات المتحدة في محكمة لاهاي الدولية قال ظريف: إنّ ايران لديها وثيقة الإتفاق النووي الموقعة من جانب الرئيس الامريكي السابق ولديها العقد المبرم عام 1955 يُمكنها الإستناد اليهما في رفع دعاويها ضد واشنطن.
وعن الإجتماع والملتقي الأخير الذي حظره بمبيو وجماعة من المناهضين للنظام الايراني في لوس انجلس والذي شارك فيه ثلثان من الجمهوريين الأمريكيين وثلث واحد فقط منهم من الجالية الايرانية المقيمة خارج البلاد والمعادية للثورة الاسلامية أعرب ظريف عن دهشته لما أطلقه وزير الخارجية الامريكي من تصريحات يزعم أنها تخدم الشعب الايراني- حسب تعبيره- ولرفض بلاده تسليم هذا الشعب طائرات مدنية.
انتهي** ع ج* 1718



برچسب ها

سياسي

ظريف

الولايات المتحدة

الحظر

التواصل مع رئیس التحریر newsroom@irna.ir

معرض الصور

واشنطن أعدّت غرفة للتخطيط لحرب اقتصادية ونفسية ضد ايران

معظم المشاهدات

إفتتاح معبر حدودي جديد بين العراق وإيران

إفتتاح معبر حدودي جديد بين العراق وإيران

هزة ارضية بقوة 5.9 ريختر تضرب كرمانشاه غرب ايران

هزة ارضية بقوة 5.9 ريختر تضرب كرمانشاه غرب ايران

قطر تدعو الي زيادة حركة الملاحة البحرية مع إيران

قطر تدعو الي زيادة حركة الملاحة البحرية مع إيران

ظریف: الأمریكیون أكثر مایركزون علي الحرب النفسیة

ظریف: الأمریكیون أكثر مایركزون علي الحرب النفسیة

رئيس الجمهورية واعضاء الحكومة يجددون العهد والميثاق مع مبادئ الامام الخميني (رض)

بالتزامن مع اليوم الثاني لاسبوع الحكومة

رئيس الجمهورية واعضاء الحكومة يجددون العهد والميثاق مع مبادئ الامام الخميني (رض)

أحدث الأخبار

توفير الكهرباء للعام القادم بواسطه محطات حقيقية وافتراضية

وزير الطاقة الايراني:

توفير الكهرباء للعام القادم بواسطه محطات حقيقية وافتراضية

واشنطن أعدّت غرفة للتخطيط لحرب اقتصادية ونفسية ضد ايران

وزير الخارجية :

واشنطن أعدّت غرفة للتخطيط لحرب اقتصادية ونفسية ضد ايران

افغانستان مع المزيد من التعاون مع ايران

حاكم ولاية «فراه» الافغانية:

افغانستان مع المزيد من التعاون مع ايران

18مليون يورور، قدمتها الدول الاوروبية للشركات الصغيره والمتوسطة في ايران

وزير الخارجية الايراني:

18مليون يورور، قدمتها الدول الاوروبية للشركات الصغيره والمتوسطة في ايران

تصدير منتجات خمسين شركة طبية قائمة علي المعرفة

وزير الصحة الايراني:

تصدير منتجات خمسين شركة طبية قائمة علي المعرفة

موضوعات مرتبط