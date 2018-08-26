واشنطن أعدّت غرفة للتخطيط لحرب اقتصادية ونفسية ضد ايران

وخلال لقاء تلفزيوني وصف ظريف الشعب الايراني بأنه شعب صامد لا يترك الساحة معتبرا الشعب بانه اكبر ثروة وخير رصيد للبلاد.

وقال ظريف: إنّ السياسة الخارجية لا جدوي منها دون التمتع بخلفية شعبية مذكّراً بأيام ولاية الرئيس الامريكي السابق باراك اوباما الذي خضع للتوقيع علي الإتفاق النووي بفضل مشاهدته الشمل الايراني المُجتمِع والمتآزر الذي حقن اليأس في قلوب مسؤولي البيت الابيض آنذاك، معرباً عن اعتقاده بأنّ هذا الشعب هو بنفسه سيُرغم ترامب علي الشعور بالخيبة والإحباط.

ورأي ظريف بأنّ ايران أحرزت تقدماً في التكنولوجيا حسب ما اعترف به الأمريكيون أنفسهم مذكراً ثانية خلال هذا اللقاء التلفزيوني بضرورة الثقة بالشعب معتبراً اياه خير سند للنظام والحكومة.

ورفض ظريف الغطرسة الامريكية الاقتصادية ومنعها الشركات من ممارسة نشاطات مهنية واقتصادية داخل ايران معرباً عن إرتياحه لصمود ومقاومة الدول الاوروبية وحلفاء واشنطن و وقوفهم بوجه مسؤولي البيت الابيض مؤكداً علي عدم وجود إرتياح أو رضا عالمي تجاه واشنطن وتصرفاتها وغطرستها.

ولفت ظريف الي حدوث شرخ في الحظر الذي فرضته الولايات المتحدة بسبب المقاومة العالمية تجاه الإستعلاء الامريكي ونوّه الي تقارب ايران مع روسيا والصين واوروبا لإحداث شرخ وصدع في الحظر المفروض ضدها.

وعن تواجد شركات ايرباص وبوئينغ في ايران لتزويد الاسطول الجوي المدني الايراني وتسهيل الحياة للشعب الايراني رأي وزير الخارجية الايراني بأنّ واشنطن في البداية وافقت علي هذا التسليم لكنها فجأة سحبت قرارها ما يعني تلاعب وإنتهاج واشنطن لأساليب مخادعة في تعاملها مع الشعب الايراني.

وبالنسبة لتقديم ايران شكوي ضد الولايات المتحدة في محكمة لاهاي الدولية قال ظريف: إنّ ايران لديها وثيقة الإتفاق النووي الموقعة من جانب الرئيس الامريكي السابق ولديها العقد المبرم عام 1955 يُمكنها الإستناد اليهما في رفع دعاويها ضد واشنطن.

وعن الإجتماع والملتقي الأخير الذي حظره بمبيو وجماعة من المناهضين للنظام الايراني في لوس انجلس والذي شارك فيه ثلثان من الجمهوريين الأمريكيين وثلث واحد فقط منهم من الجالية الايرانية المقيمة خارج البلاد والمعادية للثورة الاسلامية أعرب ظريف عن دهشته لما أطلقه وزير الخارجية الامريكي من تصريحات يزعم أنها تخدم الشعب الايراني- حسب تعبيره- ولرفض بلاده تسليم هذا الشعب طائرات مدنية.

انتهي** ع ج* 1718

