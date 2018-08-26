افغانستان مع المزيد من التعاون مع ايران

وأضاف سالنغي خلال زيارته لمدينة بيرجند الواقعة في محافظة خراسان الجنوبية (شرق البلاد) بأنّ معظم السلع التي تحتاجها أفغانستان هي مستوردة .

وعزا سالنغي قلة المعابر الحدودية الي انتشار عناصر طالبان في احد تلك المعابر الحدود ما أدّي الي معاناة تلك المنطقة من نقص في الكهرباء والماء وصعوبة في الاستيراد الحدودي.

وأعرب حاكم ولاية «فراه» الافغانية عن ارتياحه لزيارة ايران وخاصة زيارة محافظة خراسان الجنوبية وعقد إجتماعات مع مسؤولي المحافظة داعياً الجمهورية الاسلامية الايرانية الي دعم افغانستان في توفير متطلبات أفغانستان ذات الصلة بالبني التحتية الجمركية مشيداً بالعلاقات التاريخية المتجذرة بين الشعبين الجارين والعلاقات الطيبة الحسنة بينهما.

وجاءت زيارة سالنغي الي هذه المحافظة الايرانية بهدف تنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية مع المحافظة .

انتهي** ع ج** 1718

