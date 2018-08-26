حاكم ولاية «فراه» الافغانية:

افغانستان مع المزيد من التعاون مع ايران

بيرجند26/آب/اغسطس/إرنا: قال حاكم ولاية «فراه» الافغانية عبد البصير سالنغي إنّ أفغانستان تحتاج أكثر من ذي قبل الي تعاون ايراني في توفير وتأسيس بناها التحتية الجمركية .

وأضاف سالنغي خلال زيارته لمدينة بيرجند الواقعة في محافظة خراسان الجنوبية (شرق البلاد) بأنّ معظم السلع التي تحتاجها أفغانستان هي مستوردة .
وعزا سالنغي قلة المعابر الحدودية الي انتشار عناصر طالبان في احد تلك المعابر الحدود ما أدّي الي معاناة تلك المنطقة من نقص في الكهرباء والماء وصعوبة في الاستيراد الحدودي.
وأعرب حاكم ولاية «فراه» الافغانية عن ارتياحه لزيارة ايران وخاصة زيارة محافظة خراسان الجنوبية وعقد إجتماعات مع مسؤولي المحافظة داعياً الجمهورية الاسلامية الايرانية الي دعم افغانستان في توفير متطلبات أفغانستان ذات الصلة بالبني التحتية الجمركية مشيداً بالعلاقات التاريخية المتجذرة بين الشعبين الجارين والعلاقات الطيبة الحسنة بينهما.
وجاءت زيارة سالنغي الي هذه المحافظة الايرانية بهدف تنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية مع المحافظة .
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اقتصاد

عبد البصير سالنغي

ولاية «فراه»

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افغانستان مع المزيد من التعاون مع ايران

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