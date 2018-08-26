18مليون يورور، قدمتها الدول الاوروبية للشركات الصغيره والمتوسطة في ايران

واضاف ظريف اليوم الأحد في برنامج تلفزيوني بأنّ هذا الدعم المالي ليس تغطية علي الإتفاق النووي موضحاً بأنّ هذه المساعدات ستبلغ 50 مليون يورو إنما يتم خلالها تحديد أساليب التعاون دون تقديم أموال بشكل مباشر.

وأشار ظريف الي أنّ 90 بالمائة من اقتصاد هذه الدول الاوروبية يتم عبر الشركات الصغيره والمتوسطة واصفاً دورها بأنه حاسم.

ومن جانب اعرب ظريف عن استغرابه لتصريحات ممثل الرئيس الأمريكي المسؤول عن «فريق العمل ضد ايران» بشان هذا التمويل الاوروبي وقال إنّ الولايات المتحدة لم تبلغ اهدافها منذ انسحابها من الإتفاق النووي مشيراً الي التصريحات التي أطلقها وزير الخارجية الامريكي مايك بمبيو في خطاباته والإستعراض الذي يقوم به ترامب دوماً ويتحدث فيه عن رغبته للتفاوض مع ايران ثم يؤسّس بعدها فريق عمل ضد ايران!

وعزا ظريف هذه النوع من التصرفات المتقلبة والخارجة عن المألوف بأنها دليل علي عدم توقُّع أمريكي سابق لما سيحدث بعد الإنسحاب من الإتفاق النووي وعدم تكهنها ببقاء ايران فيه وقوة الإتفاق وديمومته ظانين بأنهم سيُرغمون طهران علي الخروج عن الإتفاق بمجرد ممارسة ضغوط.

كما لفت ظريف الي الإستعراض التهريجي الذي قام به نتانياهو رئيس وزراء الكيان الصهيوني ضد ايران والذي حاول من خلاله لفت الانظار الي ايران واتهامهما بأنها دولة ناقضة لبنود الإتفاق النووي.

ولفت ظريف الي نقطة هامة تتمثل في أنّ الشركات الكبري (التي غادرت بعضها ايران) تقوم بإحالة مهام عقودها التي أبرمتها مع ايران الي شركات صغيره أو متوسطة تعمل داخل ايران.

انتهي** ع ج** 1718

