تصدير منتجات خمسين شركة طبية قائمة علي المعرفة

وخلال حفل إزاحة الستار عن أول جهاز كروماتي HPLC منتج محلياً للاستخدام الطبي وتحليل المواد الاولية وتفكيكها وتجزئة السموم والتركيبات الدوائية لفت هامشي الي إزدياد عدد الشركات القائمة علي المعرفة الناشطة في مجال الصحة الي ثلاثة أضعاف حيث نجحت 50 شركة منها في ممارسة نشاطها في هذا النطاق وتصدير منتجاتها.

وأكّد هاشمي أنّ أولوية البلاد والوزارة بصفة خاصة، تقوم علي تنمية قطاع تصدير الأجهزة الطبية مع الأخذ بعين الاعتبار جودتها لكي تكون قادرة علي منافسة نظيراتها الاقليمية والدولية.

وأشاد هاشمي بانتاج 50 جهازاً من أجهزة كروماتي HPLC للاستعمال المكثف المحلي والتي كانت ايران قبل ذلك تقوم باستيرادها.

وأشار وزير الصحة الي وجود الف شركة طبية قائمة علي المعرفة عاملة في البلاد تقوم خمسون منها بتصدير منتجاتها الي الخارج.

انتهي** ع ج** 1718

