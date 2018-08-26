وزير الصحة الايراني:

تصدير منتجات خمسين شركة طبية قائمة علي المعرفة

طهران26/آب /اغسطس/إرنا: قال وزير الصحة والعلاج والتعليم الطبي حسن هاشمي اليوم الأحد: إنّ نسبة التصدير تضاعفت مرتين ونصف المرة في الانتاج الطبي حيث قامت خمسون شركة قائمة علي المعرفة بتصدير منتجاتها الي الخارج في الآونة الأخيرة.

وخلال حفل إزاحة الستار عن أول جهاز كروماتي HPLC منتج محلياً للاستخدام الطبي وتحليل المواد الاولية وتفكيكها وتجزئة السموم والتركيبات الدوائية لفت هامشي الي إزدياد عدد الشركات القائمة علي المعرفة الناشطة في مجال الصحة الي ثلاثة أضعاف حيث نجحت 50 شركة منها في ممارسة نشاطها في هذا النطاق وتصدير منتجاتها.
وأكّد هاشمي أنّ أولوية البلاد والوزارة بصفة خاصة، تقوم علي تنمية قطاع تصدير الأجهزة الطبية مع الأخذ بعين الاعتبار جودتها لكي تكون قادرة علي منافسة نظيراتها الاقليمية والدولية.
وأشاد هاشمي بانتاج 50 جهازاً من أجهزة كروماتي HPLC للاستعمال المكثف المحلي والتي كانت ايران قبل ذلك تقوم باستيرادها.
وأشار وزير الصحة الي وجود الف شركة طبية قائمة علي المعرفة عاملة في البلاد تقوم خمسون منها بتصدير منتجاتها الي الخارج.
انتهي** ع ج** 1718



برچسب ها

اقتصاد

حسن هاشمي

تصدير

كروماتي

التواصل مع رئیس التحریر newsroom@irna.ir

معرض الصور

تصدير منتجات خمسين شركة طبية قائمة علي المعرفة

معظم المشاهدات

إفتتاح معبر حدودي جديد بين العراق وإيران

إفتتاح معبر حدودي جديد بين العراق وإيران

هزة ارضية بقوة 5.9 ريختر تضرب كرمانشاه غرب ايران

هزة ارضية بقوة 5.9 ريختر تضرب كرمانشاه غرب ايران

قطر تدعو الي زيادة حركة الملاحة البحرية مع إيران

قطر تدعو الي زيادة حركة الملاحة البحرية مع إيران

ظریف: الأمریكیون أكثر مایركزون علي الحرب النفسیة

ظریف: الأمریكیون أكثر مایركزون علي الحرب النفسیة

رئيس الجمهورية واعضاء الحكومة يجددون العهد والميثاق مع مبادئ الامام الخميني (رض)

بالتزامن مع اليوم الثاني لاسبوع الحكومة

رئيس الجمهورية واعضاء الحكومة يجددون العهد والميثاق مع مبادئ الامام الخميني (رض)

أحدث الأخبار

توفير الكهرباء للعام القادم بواسطه محطات حقيقية وافتراضية

وزير الطاقة الايراني:

توفير الكهرباء للعام القادم بواسطه محطات حقيقية وافتراضية

واشنطن أعدّت غرفة للتخطيط لحرب اقتصادية ونفسية ضد ايران

وزير الخارجية :

واشنطن أعدّت غرفة للتخطيط لحرب اقتصادية ونفسية ضد ايران

افغانستان مع المزيد من التعاون مع ايران

حاكم ولاية «فراه» الافغانية:

افغانستان مع المزيد من التعاون مع ايران

18مليون يورور، قدمتها الدول الاوروبية للشركات الصغيره والمتوسطة في ايران

وزير الخارجية الايراني:

18مليون يورور، قدمتها الدول الاوروبية للشركات الصغيره والمتوسطة في ايران

تصدير منتجات خمسين شركة طبية قائمة علي المعرفة

وزير الصحة الايراني:

تصدير منتجات خمسين شركة طبية قائمة علي المعرفة

موضوعات مرتبط