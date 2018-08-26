النشاطات المعادية لترامب اخذت منحا جديدا تهدد حياته السياسية

واضاف استرلينغ اليوم الاحد في حوار مع ارنا ان الكم الكثير للتهم والهجمات التي يتعرض لها ترامب ومن حوله وصلت الي مرحلة تهدد حياته السياسية ولم يسجل التاريخ الامريكي حالة مماثلة تعرض لها اي من الرؤساء كالذي يتعرض له ترامب.

واضاف الصحفي الامريكي انه فيما يتعلق بأدانة المحامي السابق لترامب 'مايكل كوهن' ورئيس لجنته الانتخابية 'بل منافورت' فان هذه القضية من الممكن ان تؤثر عليه وعلي عائلته بشكل جدي .

وفيما يتعلق بالتهم الموجه حول التواطؤ مع روسيا قال استرلينغ انه لا توجد شواهد تشير الي تواطؤ ترامب مع الروس وتم في شهر كانون الثاني من هذا العام نشر وثائق تدعي ان 17 موسسة امنية امريكية كانت دخيلة في هذا الموضوع وتبين بعدها ان هذه الوثائق غير صحيحة والهدف منها الصاق التهم بروسيا.

وسألت ارنا الصحفي الامريكي عن ماهية مناورات الاعلام الامريكي حول هذه القضية وقال ان هذا الموضوع له حساباته السياسية وهناك اطراف قوية في السياسة الخارجية لواشنطن تمانع التقارب الامريكي الروسي.

و اضاف انه في مواجهة هذه السياسة المعادية لروسيا كان ترامب يميل للتعاون مع روسيا في القضية السورية ولكن تم التصدي لهذه الرغبة بحجج ان الروس لايقبلون بتغيير الاسد .

واشار استرلينغ الي تدخل اللوبي الصهيوني في السياسة الخارجية الامريكة وقال ان جامسكي صدق حينما قال ان اسرائيل تتدخل في الانتخابات الامريكية اكثر بمئة مرة عن الروس ولكن لا يتطرق احد الي هذا الكلام ويجب القول ان اللوبي الصهيوني يراقب الانتخابات لدخول الكونغرس ومن سيدخله لبرمجة سياساتها ومن هنا تاتي برمجة الانتخابات في امريكا.

واضاف المحلل الامريكي ان هناك العديد من الكتب التي تم نشرها تحكي تدخلات اللوبي الصهيوني في القرار الامريكي وكيف ان اللوبي يهدد اعضاء الكونغرس في حال العمل ضد مصالحم وانهم سيعاقبون وان ترامب قالها في احدي المرات ان رئيس الوزراء نتانياهو قدم الي امريكا بدون دعوة من باراك اوباما والقي خطابا في الكونغرس .بهذا الشكل قام شخص اجنبي باذلال رئيس الولايات المتحدة الامريكية.

انتهي**م م** 1718

