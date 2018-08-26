رئیس الجمهوریة یوجّه بإغاثة منكوبی الزلزال فی غرب البلاد

طهران/ 26 اب/ اغسطس/ ارنا - وجّه رئیس الجمهوریة حسن روحانی بإغاثة منكوبی الزلزال الذی ضرب محافظة كرمانشاه فجر الیوم الاحد.

وفی اتصال هاتفی اجراه الرئیس روحانی مع وزیر الداخلیة عبدالرضا رحمانی فضلی ومحافظ كرمانشاه حثّ علي تعبئة جمیع الامكانات والطاقات واتخاذ الخطوات اللازمة لمساعدة المتضررین والمنكوبین بالزلزال والتعویض عن الخسائر.
وأكد علي ایفاد فرق الاغاثة واتخاذ اجراءات فوریة لمساعدة الجرحي والمتضررین.
یشار الي ان زلزالا بقوة 5.9 درجة علي مقیاس ریختر ضرب فجر الیوم الاحد بلدة تازه آباد فی محافظة كرمانشاه غربی ایران واسفر عن مصرع شخص واحد واصابة 241 اخرین.
كما وجّه النائب الاول لرئیس الجمهوریة اسحاق جهانغیری بإغاثة منكوبی الزلزال الذی ضرب مناطق فی محافظة كرمانشاه فجر الیوم الاحد.
انتهي** 2344



برچسب ها

سیاسی

روحانی

اغاثة المنکوبین

التواصل مع رئیس التحریر newsroom@irna.ir

معرض الصور

رئیس الجمهوریة یوجّه بإغاثة منكوبی الزلزال فی غرب البلاد

معظم المشاهدات

إفتتاح معبر حدودي جديد بين العراق وإيران

إفتتاح معبر حدودي جديد بين العراق وإيران

هزة ارضية بقوة 5.9 ريختر تضرب كرمانشاه غرب ايران

هزة ارضية بقوة 5.9 ريختر تضرب كرمانشاه غرب ايران

قطر تدعو الي زيادة حركة الملاحة البحرية مع إيران

قطر تدعو الي زيادة حركة الملاحة البحرية مع إيران

ظریف: الأمریكیون أكثر مایركزون علي الحرب النفسیة

ظریف: الأمریكیون أكثر مایركزون علي الحرب النفسیة

رئيس الجمهورية واعضاء الحكومة يجددون العهد والميثاق مع مبادئ الامام الخميني (رض)

بالتزامن مع اليوم الثاني لاسبوع الحكومة

رئيس الجمهورية واعضاء الحكومة يجددون العهد والميثاق مع مبادئ الامام الخميني (رض)

أحدث الأخبار

توفير الكهرباء للعام القادم بواسطه محطات حقيقية وافتراضية

وزير الطاقة الايراني:

توفير الكهرباء للعام القادم بواسطه محطات حقيقية وافتراضية

واشنطن أعدّت غرفة للتخطيط لحرب اقتصادية ونفسية ضد ايران

وزير الخارجية :

واشنطن أعدّت غرفة للتخطيط لحرب اقتصادية ونفسية ضد ايران

افغانستان مع المزيد من التعاون مع ايران

حاكم ولاية «فراه» الافغانية:

افغانستان مع المزيد من التعاون مع ايران

18مليون يورور، قدمتها الدول الاوروبية للشركات الصغيره والمتوسطة في ايران

وزير الخارجية الايراني:

18مليون يورور، قدمتها الدول الاوروبية للشركات الصغيره والمتوسطة في ايران

تصدير منتجات خمسين شركة طبية قائمة علي المعرفة

وزير الصحة الايراني:

تصدير منتجات خمسين شركة طبية قائمة علي المعرفة

موضوعات مرتبط