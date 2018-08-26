رئیس الجمهوریة یوجّه بإغاثة منكوبی الزلزال فی غرب البلاد

وفی اتصال هاتفی اجراه الرئیس روحانی مع وزیر الداخلیة عبدالرضا رحمانی فضلی ومحافظ كرمانشاه حثّ علي تعبئة جمیع الامكانات والطاقات واتخاذ الخطوات اللازمة لمساعدة المتضررین والمنكوبین بالزلزال والتعویض عن الخسائر.

وأكد علي ایفاد فرق الاغاثة واتخاذ اجراءات فوریة لمساعدة الجرحي والمتضررین.

یشار الي ان زلزالا بقوة 5.9 درجة علي مقیاس ریختر ضرب فجر الیوم الاحد بلدة تازه آباد فی محافظة كرمانشاه غربی ایران واسفر عن مصرع شخص واحد واصابة 241 اخرین.

كما وجّه النائب الاول لرئیس الجمهوریة اسحاق جهانغیری بإغاثة منكوبی الزلزال الذی ضرب مناطق فی محافظة كرمانشاه فجر الیوم الاحد.

انتهي** 2344

