الانسحاب من الاتفاق النووي شوه صورة امريكا

واضاف تيموفيف اليوم الاحد في حوار مع مراسل ارنا ان الاجراءات الامريكية واعادة الحظر المفروض علي ايران هو درس للجميع بأن واشنطن لا يمكن الوثوق بها في الوقت الذي التزمت ايران بجميع تعهداتها ضمن الاتفاق.

وبين رئيس شؤون التخطيط الدولي الروسي ان ايران تنتهج سياسة مدروسة حيال الاتفاق وان الاتحاد الاوروبي يبذل جهوده لحفظ الاتفاق النووي ويسانده الموقف الروسي بقوة مؤكدا ان ايران لن ترضخ للتوترات الامريكية ولن تنفذ برنامج تسلح نووي مضيفا ان هذا الاجراء الايراني جعل امريكا في عزلة دولية.

وقال الخبير الروسي ان حظوظ ايران في تخطي مرحلة الحظر هي كبيره وانه لن يقف حائلا امام تقدمها في جميع المجالات وان الحظر الاحادي لن يكون مجديا الا اذا التزم به حلفاء امريكا وهذا لن يحصل.

واكد تيموفيف علي ان السبيل الوحيد لمواجهة الحظر الامريكي هو الاعتماد علي القدرات الذاتية وانه لاسبيل غيره.

واعتبر الحظر سياسة امريكية متبعة واستخدمتها ضد الدول في اكثر من 130 حالة خلال الخمسين سنة الاخيرة منها 80 حالة كانت لاسقاط الحكومات المناهضة لسياساتها.

انتهي**م م** 1718

