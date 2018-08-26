البرلمان یسحب الثقة من وزیر الشؤون الاقتصادیة والمالیة

وصوت مجلس الشوري الاسلامی بـ137 صوتا علي استجواب وزیر الشؤون الاقتصادیة والمالیة مقابل 121 صوتا رافضاً للاستجواب، وصوتین ممتنعین من أصل 260 نائباً حضروا جلسة البرلمان .

و قد تم تسلیم طلب استجواب وزیر الشؤون الاقتصادیة والمالیة مسعود كرباسیان بتوقیع 33 نائباً، الی الهیئة الرئاسیة للمجلس فی 19 اغسطس الجاری .

ومن أهم محاور استجواب وزیر الشؤون الاقتصادیة والمالیة عدم كفاءة الوزارة فی إعداد وتنفیذ السیاسات الإقتصادیة والمالیة وعدم كفاءتها فی إدارة شؤون الإقتصاد وعدم تطبیقها مهامها القانونیة الواردة فی النطاق المصرفی وعدم تنفیذ الخطط التی أعلن عنها الوزیر خلال حصوله علی ثقة البرلمان إضافة الی عدم تمتعه بالتدبیر السلیم وبالقدرة علی إتخاذ القرارات الصائبة المؤدیة الی تنظیم الإقتصاد وكذلك عدم التطبیق الوزاری العادل لنظام الضرائب الذی جعل الوحدات الانتاجیة والشرائح ذات الدخل المحدود تتحمل جلّ أعباء الضرائب فضلاً عن عدم إهتمام الوزیر بخطة الإقتصاد المقاوم.

انتهی** 2344

