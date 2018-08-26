البرلمان یسحب الثقة من وزیر الشؤون الاقتصادیة والمالیة

طهران/ 26 اب / اغسطس/ ارنا - امتنع نواب مجلس الشوري الاسلامی عن منح الثقة مجددا لوزیر الشؤون الاقتصادیة والمالیة مسعود كرباسیان فی الاجتماع العلنی لمجلس الشوري الإسلامی الیوم الاحد.

وصوت مجلس الشوري الاسلامی بـ137 صوتا علي استجواب وزیر الشؤون الاقتصادیة والمالیة مقابل 121 صوتا رافضاً للاستجواب، وصوتین ممتنعین من أصل 260 نائباً حضروا جلسة البرلمان .
و قد تم تسلیم طلب استجواب وزیر الشؤون الاقتصادیة والمالیة مسعود كرباسیان بتوقیع 33 نائباً، الی الهیئة الرئاسیة للمجلس فی 19 اغسطس الجاری .
ومن أهم محاور استجواب وزیر الشؤون الاقتصادیة والمالیة عدم كفاءة الوزارة فی إعداد وتنفیذ السیاسات الإقتصادیة والمالیة وعدم كفاءتها فی إدارة شؤون الإقتصاد وعدم تطبیقها مهامها القانونیة الواردة فی النطاق المصرفی وعدم تنفیذ الخطط التی أعلن عنها الوزیر خلال حصوله علی ثقة البرلمان إضافة الی عدم تمتعه بالتدبیر السلیم وبالقدرة علی إتخاذ القرارات الصائبة المؤدیة الی تنظیم الإقتصاد وكذلك عدم التطبیق الوزاری العادل لنظام الضرائب الذی جعل الوحدات الانتاجیة والشرائح ذات الدخل المحدود تتحمل جلّ أعباء الضرائب فضلاً عن عدم إهتمام الوزیر بخطة الإقتصاد المقاوم.
انتهی** 2344



برچسب ها

سیاسی

کرباسیان

وزیر الاقتصاد

التواصل مع رئیس التحریر newsroom@irna.ir

معرض الصور

البرلمان یسحب الثقة من وزیر الشؤون الاقتصادیة والمالیة

معظم المشاهدات

إفتتاح معبر حدودي جديد بين العراق وإيران

إفتتاح معبر حدودي جديد بين العراق وإيران

هزة ارضية بقوة 5.9 ريختر تضرب كرمانشاه غرب ايران

هزة ارضية بقوة 5.9 ريختر تضرب كرمانشاه غرب ايران

قطر تدعو الي زيادة حركة الملاحة البحرية مع إيران

قطر تدعو الي زيادة حركة الملاحة البحرية مع إيران

ظریف: الأمریكیون أكثر مایركزون علي الحرب النفسیة

ظریف: الأمریكیون أكثر مایركزون علي الحرب النفسیة

رئيس الجمهورية واعضاء الحكومة يجددون العهد والميثاق مع مبادئ الامام الخميني (رض)

بالتزامن مع اليوم الثاني لاسبوع الحكومة

رئيس الجمهورية واعضاء الحكومة يجددون العهد والميثاق مع مبادئ الامام الخميني (رض)

أحدث الأخبار

توفير الكهرباء للعام القادم بواسطه محطات حقيقية وافتراضية

وزير الطاقة الايراني:

توفير الكهرباء للعام القادم بواسطه محطات حقيقية وافتراضية

واشنطن أعدّت غرفة للتخطيط لحرب اقتصادية ونفسية ضد ايران

وزير الخارجية :

واشنطن أعدّت غرفة للتخطيط لحرب اقتصادية ونفسية ضد ايران

افغانستان مع المزيد من التعاون مع ايران

حاكم ولاية «فراه» الافغانية:

افغانستان مع المزيد من التعاون مع ايران

18مليون يورور، قدمتها الدول الاوروبية للشركات الصغيره والمتوسطة في ايران

وزير الخارجية الايراني:

18مليون يورور، قدمتها الدول الاوروبية للشركات الصغيره والمتوسطة في ايران

تصدير منتجات خمسين شركة طبية قائمة علي المعرفة

وزير الصحة الايراني:

تصدير منتجات خمسين شركة طبية قائمة علي المعرفة

موضوعات مرتبط