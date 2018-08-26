ظریف: الأمریكیون أكثر مایركزون علي الحرب النفسیة

واضاف ظریف الیوم الأحد فی برنامج تلفزیونی: عندما تبوء جمیع محاولات امیركا بالفشل، حتي مع حلفائها، تتجه بممارسة الضغوط الي الشركات، وتثیر الحرب النفسیة لتغییر الظروف.

وقال ظریف، إن الأمریكیین یقولون إن الاتفاق النووی أسوأ صفقة فی التاریخ، لأنهم لیسوا معتادین علي الانضمام إلي اتفاق لا یخدم كل مصالحهم، بالتأكید، الاتفاق لم یتضمن المصلحة الأمریكیة كما یرغبون.

وصرح وزیر الخارجیة بان انعدام الثقة لدینا واضح تجاه الأمیركیین. إیران تختلف عن الجمیع فی المنطقة، الدول الاخري فی المنطقة اما تعتقد أنه من خلال شراء الأمن ، یمكن أن تحقق الأمن والتقدم لنفسها أو من خلال شراء الأسلحة أو الأسلحة النوویة ، لكن الجمهوریة الإسلامیة لا شیء من هذا. الجمهوریة الاسلامیة الایرانیة تعتمد علي الشعب فی مجال الأمن والتقدم. ولهذا السبب مارسوا جمیع أنواع الضغوط علي الشعب الإیرانی خلال 40 عاما.

وأضاف ظریف : الأمریكیون یركزون الآن علي الحرب النفسیة، وأهم اجراءاتهم هی الضغط النفسی علي الإیرانیین وشركائنا الدولیین. إنهم یحاولون إخبارهم ألا تریدون المجیء إلي امیركا فلماذا تتعاطون مع الإیرانیین.

وردا علي سؤال آخر، ألم تكن هناك ألیة لمحاسبة امریكا فی حال انسحابها من الاتفاق النووی؟ قال رئیس الجهاز الدبلوماسی : فی العلاقات الدولیة لیس هناك شرطی یواجه كل من یخالف القانون ویعاقبه.

وأضاف ظریف: الأمریكیون من الاعضاء الدائمین فی مجلس الأمن، ولدیهم كل الامكانیات، ولكن ماذا تواجه امریكا الیوم؟ حالیا یقف أقرب حلفاء أمریكا ضدها، علي أی حال، هكذا هی حقائق العلاقات الدولیة .

وأوضح ظریف بان الكیان الصهیونی ینتهك القانون الدولی ومیثاق الأمم المتحدة، امریكا تنتهك المیثاق، السعودیة تنتهك أبسط حقوق الإنسان فی الیمن، هل هذا یعنی أن هناك اشكالیة فی المعاییر الدولیة أو أن ألیات الضغوط فی المجتمع الدولی لیست ما نتوقعه فی داخل البلاد.

وأشار وزیر الخارجیة الي آلیة الضغط فی المجتمع الدولی؛ وقال إن كندا التی تعتبر من أقرب حلفاء امریكا- وحتي أننا لا نملك علاقة سیاسیة معها - لكن الحكومة الكندیة وقفت امام الادارة الأمریكیة بشان الاتفاق النووی.

وأضاف ظریف إن جمیع حلفاء امریكا فی حلف الناتو، وقفوا بوجه امریكا ماعدا الكیان الصهیونی اضافة الي دولتین أو ثلاث الي جنوبنا وبسبب قصر نظرها وقفت هی الاخري إلي جانب امریكا، وهذا ماحصدته امریكا من انسحابها من الاتفاق النووی.

انتهي** 2344

