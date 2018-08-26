دخول 171 شخصا للمستشفي بسبب العواصف في سيستان وبلوجستان

زاهدان /26 اب/ اغسطس/ارنا- قال مديرعام مكتب دائرة الطواريء في محافظة سيستان وبلوجستان ' عبدالرحمن شهنوازي' انه تم ادخال 171 مواطنا من اصل 810 الي المستشفي بسبب تعرضهم لمشاكل في الجهاز التنفسي جراء استنشاقهم الاتربة نتيجة العواصف التي اجتاحت المحافظة.

وأضاف شهنوازي بأنّ 171 منهم رقدوا في المستشفي لإكمال العلاج وكانت معظم الحالات تتمثل في مشاكل في العين والقلب وصعوبة في التنفس.
كما تم الاعلان عن إلغاء الرحلات الجوية يوم امس السبت بسبب هذه العواصف الرملية من مطار زابل إحدي مدن المحافظة.
وأعلن شهنوازي عن توزيع اقنعة واقية للغبار وتوزيع 906 حزمه معونات غذائية وسبعة آلاف و876 قنينة مياه بين المتضررين جراء هذه العاصفة.
وكانت سرعة الرياح والعواصف الرملية بلغت 100 كيلومتر في الساعة وحجبت الرؤية بحيث وصل معدل ذرات الغبار العالقة في الجو الي 37 ضعفاً مقارنة بالحالة العادية لها.
وتابع ان هبوب الرياح الشديدة تسبب في ارتفاع الجزيئات المعلقة والاتربة مما ادي الي اعلان عطلة رسمية (يوم امس السبت) بجميع الدوائر الحكومية في كل من مدن زابل و زهك و هيرمند و هامون و نيمروز بالمحافظة.
وتقع محافظة سيستان وبلوجستان جنوب غرب ايران وتبلغ مساحتها 187 الفا و502 كيلومتر مربع ويقطنها مليونان و800 الف نسمة.
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دخول 171 شخصا للمستشفي بسبب العواصف في سيستان وبلوجستان

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