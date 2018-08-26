الصین لن تطبق الحظر المفروض علي ایران

وجاء فی تحلیل خبری نشرته صحیفة نیكی الیابانیة ان الصین هی مستورد كبیر للخام الایرانی ویستبعد ان تقوم بتطبیق الحظر الامریكی الاحادی المفروض علي ایران.

وافادت الصحیفة ان العلاقات الایرانیة الصینیة هی علاقات صداقة متینة وان البلدین لهما تبادلات اقتصادیة وتجاریة وطیدة واكدت الخارجیة الصینیة مرارا علي استمرارها كما اكد ذلك رئیسا البلدان خلال لقائهما علي هامش قمة منظمة شانغهای للتعاون.

وبحسب الصحیفه الیابانیه فان الصین هی احدي الدول الموقعة علي الاتفاق النووی فی العام 2015 وتعتبر الالتزام ببنوده من واجبها.

واردفت الصحیفة ان الحظر المریكی لن یؤثر علي الصین لاسیما انها استبدلت التعاملات النفطیة لها بالعملة المحلیة ( الیوان الصینی) وقد وافقت ایران علي ذلك .

انتهي**م م** 1718

