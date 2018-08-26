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ارتفاع عدد مصابي زلزال كرمانشاه الي 241 شخصا

كرمانشاه/ 26 آب / اغسطس/ ارنا - قال مدير دائرة الطوارئ في جامعة كرمانشاه للعلوم الطبية، ان عدد مصابي الزلزال الذي ضرب فجر اليوم الاحد بقوة 5.9 درجة علي مقياس ريختر مدينة تازه آباد مركز مدينة ثلاث باباجاني، ارتفع الي 241 مصابا ووفاة شخصين.

واضاف 'صائب مدرسي' في تصريح لارنا، ان معظم هولاء المصابين غادروا المستشفيات بعد تلقيهم العلاج اللازم؛ مضيفا ان ستة اشخاص تم نقلهم الي المراكز العلاجية في كرمانشاه .
وقال ايضا : توفيت امرأة حامل في اسلام اباد غرب ورجل مسن في ثلاث باباجاني.
و ضربت هزة ارضية بقوة 5.9 درجة علي مقياس ريختر ضواحي مدينة تازة آباد الواقعة في محافظة كرمانشاه غرب ايران، في الساعة الثانية و 43 دقيقة و 25 ثانية من فجر اليوم الاحد بالتوقيت المحلي (العاشرة و 13 دقيقة و 25 ثانية من مساء السبت بتوقيت غرينتش).
ووقعت الهزة الارضية في عمق 8 كم من سطح الارض وكان مركزها عند التقاء خطي العرض الشمالي 34.63 درجة والطول الشرقي 46.22 درجة.
تقع مدينة ثلاث باباجاني علي بعد 136 كيلومترا شمال غرب كرمانشاه و يقطنها 38 الف نسمة.
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ارتفاع عدد مصابي زلزال كرمانشاه الي 241 شخصا

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