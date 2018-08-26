زلزال غرب ايران يتسبب بهزات ارتدادية في العراق

وقال مراسلو وكالة السومرية نيوز، في مختلف انحاء العراق، إن العاصمة بغداد ومحافظات كركوك والسليمانية أربيل ودهوك وديالي وبعض مناطق صلاح الدين وكربلاء وأطراف مدينة النجف وبابل تعرضت بعد منتصف ليلة السبت علي الاحد، الي هزة ارضية استمرت لوقت قصير جدا.

واشاروا الي أن الهزة لم تتسبب بأي خسائر بشرية أو اضرار مادية.

من جهتها ذكرت مصادر اعلامية أن الهزة الارضية التي شهدتها تلك المناطق في العراق كان ارتدادية نتيجة زلزال ضرب مدن غرب ايران بقوة 5.9 درجة علي مقياس ريختر.

واشارت تلك المصادر الي أن سكان المدن الايرانية هرعوا من نومهم الي الشوارع نتيجة الزلزال.

انتهي** 2344

