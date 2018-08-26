السعودية تحتجز سفينة مشتقات نفطية قبالة ميناء الحديدة

وأفاد موقع المسيرة نقلا عن مصدر بميناء الحديدة أن تحالف العدوان احتجز السفينة بريا المحملة بالمشتقات النفطية ومنعها من دخول ميناء الحديدة، مشيرا إلي أن السفينة المحتجزة تحمل تصريحات من الأمم المتحدة.

واستنكر المصدر تعمد تحالف العدوان السعودي الأمريكي في احتجاز السفن المحملة بالمشتقات النفطية ومنعه من دخولها لتلبية احتياجات الشعب اليمني وذلك في محاولة منه لتركيعه بعد فشله الكبير في مختلف جبهات العزة والبطولة والصمود.

وحمل المصدر الأمم المتحدة نتيجة موقفها المتفرج وكذا قوات تحالف العدوان السعودي الأمريكي المسئولية القانونية عن تداعيات احتجاز السفن المحملة بالمشتقات النفطية وما سيؤدي ذلك من إلحاق الضرر الكبير بالشعب اليمني الذي يتعرض لأبشع عدوان وحصار منذ قرابة اربعة اعوام.

انتهي** 2344

