محافظ كرمانشاه:

ارتفاع عدد مصابي زلزال كرمانشاه الي 100 شخص

كرمانشاه/ 26 آب / اغسطس/ ارنا - قال محافظ كرمانشاه، ان عدد مصابي الزلزال الذي ضرب فجر اليوم الاحد بقوة 5.9 درجة علي مقياس ريختر مدينة تازه آباد مركز مدينة ثلاث باباجاني، ارتفع الي 100 شخص.

واضاف هوشنك بازوند في تصريح لارنا، ان معظم هولاء المصابين غادروا المستشفيات بعد تلقيهم العلاج اللازم؛ مضيفا ان شخصا مسنا توفي إثر نوبة قلبية في قرية ' جم زرشك' .
و ضربت هزة ارضية بقوة 5.9 درجة علي مقياس ريختر ضواحي مدينة تازة آباد الواقعة في محافظة كرمانشاه غرب ايران، في الساعة الثانية و 43 دقيقة و 25 ثانية من فجر اليوم الاحد بالتوقيت المحلي (العاشرة و 13 دقيقة و 25 ثانية من مساء السبت بتوقيت غرينتش).
ووقعت الهزة الارضية في عمق 8 كم من سطح الارض وكان مركزها عند التقاء خطي العرض الشمالي 34.63 درجة والطول الشرقي 46.22 درجة.
يذكر ان زلزالا مدمرا بقوة 7.3 درجة علي مقياس ريختر ضرب ضواحي مدينة ازكلة غرب محافظة كرمانشاه يوم 12 تشرين الثاني /نوفمبر العام الماضي ما ادي الي مصرع اكثر من 600 شخص واصابة اكثر من 12 الفا اخرين.
وادي الزلزال ايضا الي تدمير نحو 90 الف وحدة سكنية بصورة جزئية او كلية في 10 مدن و 1930 قرية بمحافظة كرمانشاه.
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ارتفاع عدد مصابي زلزال كرمانشاه الي 100 شخص

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