هزة ارضية بقوة 5.9 ريختر تضرب كرمانشاه غرب ايران

وافاد مركز رصد الزلازل التابع للمؤسسة الجيوفيزيائية بجامعة طهران ان هذه الهزة الارضية وقعت في الساعة الثانية و 43 دقيقة و 25 ثانية من فجر اليوم الاحد بالتوقيت المحلي (العاشرة و 13 دقيقة و 25 ثانية من مساء السبت بتوقيت غرينتش).

واضاف المركز، ان الهزة الارضية وقعت في عمق 8 كم من سطح الارض وكان مركزها عند التقاء خطي العرض الشمالي 34.63 درجة والطول الشرقي 46.22 درجة.

وقال محافظ كرمانشاه هوشنك بازوند في تصريح لمراسل 'ارنا' انه لم تصل لغاية الان اي تقارير بوقوع اضرار مادية او بشرية محتملة.

ووفقا للتقرير فقد تم ايفاد 5 فرق لتقييم الاضرار المحتملة الي منطقة الهزة الارضية.

يذكر ان زلزالا مدمرا بقوة 7.3 درجة علي مقياس ريختر ضرب ضواحي مدينة ازكلة غرب محافظة كرمانشاه يوم 12 تشرين الثاني /نوفمبر العام الماضي ما ادي الي مصرع اكثر من 600 شخص واصابة اكثر من 12 الفا اخرين.

وادي الزلزال ايضا الي تدمير نحو 90 الف وحدة سكنية بصورة جزئية او كلية في 10 مدن و 1930 قرية بمحافظة كرمانشاه.

انتهي ** 2342

