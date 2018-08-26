تركيا تعلن استعدادها لنقل ركاب الرحلات الجوية الخارجية الايرانية

انقرة / 26 اب /اغسطس /ارنا-
اعلنت شركات الطيران التركية استعدادها لتقديم خدمات النقل الجوي للركاب الايرانيين في الرحلات الجوية الخارجية بعد تعليق شركات اوروبية رحلاتها من والي ايران.

وفي تقرير اوردته صحيفة 'ستار' التركية في موقعها الالكتروني، تحت عنوان 'الغربيون رحلوا، الركاب الايرانيون سيسافرون عن طريق الشركات التركية'، قالت بان الشركات التركية ستحل (بدلا عن الاوروبية) في الرحلات الجوية الخارجية الايرانية.
واضافت، انه وبعد خروج شركات الطيران الاوروبية من سوق النقل الجوي الايراني فمن المتوقع ازدياد عدد الركاب الايرانيين في شركات الطيران التركية بنسبة 20 بالمائة.
وقالت، ان شركات الطيران الاوروبية الكبري ومنها 'بريتيش ايرويز' و'ايرفرانس' و'كي ال ام' الهولندية، اعلن بانها ستوقف رحلاتها الجوية من والي ايران خلال الشهر القادم بسبب عدم الجدوي الاقتصادية.
واوضحت الصحيفة بان الطريق قد قد اصبح ممهدا لتحل شركات الطيران التركية في سوق النقل الجوي الايرانية ذات العدد الكبير من الركاب.
وحسب الصحيفة فان الوجهة الرئيسية لركاب الرحلات الخارجية الايرانية هو اوروبا واميركا وان شركتي بكاسوس وتركيش اير اللتين لهما رحلات منتظمة الي طهران والمدن الاوروبية والاميركية قادرة علي تلبية طلبات المسافرين الايرانيين اثر خروج الشركات الاوروبية.
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تركيا تعلن استعدادها لنقل ركاب الرحلات الجوية الخارجية الايرانية

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