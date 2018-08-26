شركات الطيران الايرانية تتفق علي خفض اسعار التذاكر

طهران / 26 اب /اغسطس /ارنا-
اعلن المدير التفيذي لشركة الخطوط الجوية 'آسمان' الايرانية محمد كرجي ان جميع شركات الطيران اتفقت علي خفض اسعار التذاكر، خلال الطارئ الذي عقد من قبل منظمة الطيران المدني.

وقال كرجي في تصريح للصحفيين مساء السبت في مدينة شيراز مركز محافظة فارس جنوب ايران، نحن ايضا في شركة 'آسمان' قمنا في خطوة اولي بخفض 3 فئات مرتفعة الثمن.
بدوره قال امين اتحاد شركات الطيران الايرانية مقصود اسعدي ساماني ان شركات الطيران الايرانية ورغم تحرير الاسعار اعلنت خلال الاجتماع استعدادها طوعيا لعدم رفع اسعار التذاكر لغاية نحو شهرين من اجل دعم الظروف الاقتصادية في البلاد وسياسات الصناعة الجوية.
واوضح انه وبعد تنفيذ هذه السياسة ستنخفض الاسعار التي تم التداول بها خلال الايام الاخيرة بصورة لافتة واضاف، ان هذه الاسعار تعد السقف المسموح به لتذاكر الطيران وهنالك امكانية خفضها اكثر من ذلك بقرار من شركات الطيران في حال عدم تحمل السوق لها ايضا ولكن من المؤكد انه لا يحق لاي شركة بيع التذاكر باسعار اعلي من السقف المحدد.
واعتبر انخفاض عدد الركاب بسبب زيادة الاسعار بانه لا يصب في مصلحة شركات الطيران بالتاكيد وقال، انه وفي ظل جميع الضغوط الدولية التي تخلق صعوبات جمة امام حاجات شركات الطيران الايرانية ورغم السياسات الجديدة للعملة الصعبة التي جعلت الظروف اكثر صعوبة مما مضي لتوفير حاجات الشركات الا ان هذه الشركات قررت تحديد الاسعار والالتزام بها مواكبة لسياسات الحكومة.
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شركات الطيران الايرانية تتفق علي خفض اسعار التذاكر

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