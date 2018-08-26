في ختام اليوم السابع..

ايران تحافظ علي المركز الرابع في آسياد 2018

طهران / 26 اب /اغسطس /ارنا-
حافظت ايران علي مركزها الرابع في ختام منافسات اليوم السابع بدورة الالعاب الآسيوية الثامنة عشرة (آسيا 2018) في اندونيسيا بحصيلة 14ميدالية ذهبية و 11 فضية و 9 برونزية.

وحصلت البعثة الرياضية الايرانية السبت علي ميداليتين ذهبيتين في رفع الاثقال والتايكواندو واخري برونزية في التايكواندو للسيدات.
وحصدت ايران لحد الآن 34 ميدالية ملونة ( 14 ذهبية ، 11 فضية ، 9 برونزية) في المركز الرابع فيما تصدرت الصين جدول الترتيب بـ 152ميدالية وبعدها اليابان بـ 109 ميداليات ثم كوريا الجنوبية بـ 83 ميدالية ميدالية.
وانطلقت منافسات دورة الالعاب الآسيوية الثامنة عشرة في اندونيسيا يوم السبت 18 اغسطس / آب وتستمر لغاية 2 سبتمبر/ ايلول.
وتشارك ايران في آسياد 2018 ببعثة مكونة من 280 رياضيا و98 رياضية.
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ايران تحافظ علي المركز الرابع في آسياد 2018

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