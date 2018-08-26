ايران تحافظ علي المركز الرابع في آسياد 2018

وحصلت البعثة الرياضية الايرانية السبت علي ميداليتين ذهبيتين في رفع الاثقال والتايكواندو واخري برونزية في التايكواندو للسيدات.

وحصدت ايران لحد الآن 34 ميدالية ملونة ( 14 ذهبية ، 11 فضية ، 9 برونزية) في المركز الرابع فيما تصدرت الصين جدول الترتيب بـ 152ميدالية وبعدها اليابان بـ 109 ميداليات ثم كوريا الجنوبية بـ 83 ميدالية ميدالية.

وانطلقت منافسات دورة الالعاب الآسيوية الثامنة عشرة في اندونيسيا يوم السبت 18 اغسطس / آب وتستمر لغاية 2 سبتمبر/ ايلول.

وتشارك ايران في آسياد 2018 ببعثة مكونة من 280 رياضيا و98 رياضية.

انتهي ** 2342

