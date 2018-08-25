رئيس الجمهورية يكلف وزارة الخارجية بمتابعة حريق هورالعظيم

وقال احمدرضا لاهيجان زاده في حديث لمراسل ارنا ان الرئيس حسن روحاني قال في رسالة وجهها الي الخارجية ان استمرار الحريق في هورالعظيم بات يثير بعض الشكوك بشأن التعمد فيه داعيا الي توجيه رسالة احتجاج الي الحكومة العراقية بهذا الشأن.

واوضح ان رئيس الجمهورية اوعز ايضا لقوات الحرس بالمشاركة في اطفاء حريق هور العظيم داخل الاراضي العراقية.

وقال لاهيجان زاده الحريق اتي علي 20 الف هكتار من هور العظيم داخل الاراضي العراقيية.

ويقع هور العظيم بين ايران والعراق يقع ثلثه في جنوب غرب ايران بمحافظة خوزستان وتقع ثلثي مساحته داخل الأراضي العراقية.

انتهي**س.ر

