إنطلاق المعرض الثلاثين للصناعات اليدوية بحضور شمخاني

طهران/25 آب/أغسطس/إرنا- انطلق معرض الصناعات اليدوية في دورته الثلاثين بحضور أمين المجلس الأعلي للأمن القومي 'علي شمخاني' ورئيس منظمة الطاقة النووية 'علي أكبر صالحي' ومساعدة رئيس الجمهورية لشؤون المرأة والأسرة 'معصومة إبتكار' و رئيس منظمة التراث الثقافي 'علي أصغر مونسان'.

وأقيمت مراسم إفتتاح المعرض مساء اليوم السبت، في المقر الدائم للمعارض الدولية في طهران.
ويستمر المعرض لمدة أسبوع ويضم ما يزيد عن 500 جناح تتوزع علي مساحة 8 آلاف متر مربع .
وفي تصريح له بالمناسبة، قال أمين المجلس الأعلي للأمن القومي خلال مراسم إلافتتاح 'بما ان الصناعات الثقافية تنبثق عن الخبرات والمكونات الثقافية، فمن من شأنها أن تحرك عجلة الإقتصاد المقاوم وتحقق قفزة في مجال توفير فرص العمل'.
واعتبر شمخاني الصناعات اليدوية بأنها رمز للهوية والإقتدار (الوطني) وتمهيد لأرضية النفوذ المعنوي لإيران مضيفا، ان الصناعات اليدوية تتمتع بكافة مؤشرات الإقتصاد المقاوم وهي رمز للإقتصاد غير القائم علي النفط.
الي ذلك، أعرب مساعد رئيس الجمهورية ورئيس منظمة التراث الثقافي 'علي أصغر مونسان' في تصريح للمراسلين علي هامش المراسم الإفتتاحية، أعرب عن أمله في أن تبلغ قيمة مبيعات الصناعات اليدوية في الداخل والخارج في المستقبل القريب الي ملياري دولار سنويا.
وأكد مونسان، ضرورة تحسين جودة تغليف وعرض الصناعات اليدوية مما يؤدي الي إزدهار مبيعات وصادرات هذه المنتجات.
إنتهي**أ م د**س.ر



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اقتصاد

الصناعات اليدوية

علي شمخاني

علي أكبر صالحي

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إنطلاق المعرض الثلاثين للصناعات اليدوية بحضور شمخاني

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