وزیر الطاقة : ایران تستانف صادرات الكهرباء الي العراق وباكستان وافغانستان

طهران / 25 اب / اغسطس / ارنا – اعلن وزیر الطاقة 'رضا اردكانیان' عن استئناف صادرات الكهرباء الایرانی، عقب معالجة معضلة انقطاع التیار، الي الدول المجاورة بما یشمل العراق وافغانستان وباكستان.

وقال اردكانیان الیوم السبت فی تصریح للصحفیین بمناسبة 'اسبوع الحكومة'، ان الجمهوریة الاسلامیة الایرانیة تواصل القیام بتعهداتها فیما یخص تبادل الطاقة مع دول الجوار.
وردا علي سؤال بشأن الدیون المترتبة علي الحكومة العراقیة، اكد وزیر الطاقة الایرانی ان هناك مبالغ متراكمة من الدیون (الناجمة عن تصدیر الطاقة الایرانیة الي العراق)؛ مردفا ان الجانب العراقی یقوم حالیا بتسدید هذه الدیون؛ ومتطلعا الي التسریع فی وتیرة تنفیذ هذا القرار.
واكد اردكانیان انه فی حال ان اقتضت الضرورة، سیتم استیراد الطاقة الكهربائیة من تركمانستان وارمینیا.
وعلي صعید اخر، اشار وزیر الطاقة الایرانی الي موضوع انسحاب شركة 'زیمنس'؛ قائلا ان عملیة تنفیذ التعهدات المترتبة علي هذه الشركة بما فیها محطات الغاز لاتزال مستمرة.
وفی السیاق نفسه، اعلن عن اجراء محادثات مع روسیا حول انشاء محطة نوویة جدیدة بسعة 3 الاف میغاواط.
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اقتصاد

وزیر الطاقة

صادرات الکهرباء

العراق وافغانستان وباکستان

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وزیر الطاقة : ایران تستانف صادرات الكهرباء الي العراق وباكستان وافغانستان

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