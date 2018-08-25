قيادي في 'حماس': لا 'تهدئة' مجانية مع الاحتلال و'مسيرات العودة' لن يهزمها التحريض الصهيوني

وخلال مقابلة مع مراسل وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء 'إرنا'، شدد 'رضوان' علي أن هذه المسيرات لا يمكن أن تنتهي من دون رفع كامل للحصار الجائر المفروض علي القطاع منذ العام 2006.

وأضاف قائلاً، :' نحن في المقاومة الفلسطينية ملتزمون بحقنا في الدفاع عن أبناء شعبنا ، و أرضهم ، و مقدساتهم ، و ليس باستطاعة أحد أن يدفعنا للتخلي عن هذا الحق الثابت و المشروع'.

كما شدد القيادي 'الحمساوي' علي أن تصعيد العدوان و التحريض الصهيونيين لا يمكن أن يؤدي لإنهاء هذا الحراك النضالي الممتد منذ الثلاثين من مارس/آذار الفائت.

وتابع القول، :' ليعلم قادة الاحتلال أنه لا مجال للحديث عن تهدئة دون أن تلتزم تل أبيب بدفع الاستحقاقات المترتبة عليها بلا تسويف أو مماطلة'.

وأكد أن 'التهدئة' لن تكون مجانية مهما بلغت التحديات و التضحيات ، كما أنها لن تكون رهينة بيد 'إسرائيل' لتقرر مصيرها ، و مستقبلها تبعاً لاعتبارات أحزابها المشتتة ، و المنقسمة علي نفسها.

وعن اللقاءات الفصائلية المنتظر استئنافها بعد أيام في القاهرة، قال 'رضوان'، :' بلا شك أن جماهير العودة تشكل رافعة حقيقية للمحادثات، و المشاورات التي ستستكملها القوي مع المسؤولين المصريين، والمتصلة بموضوع إنهاء الحصار '.

وأضاف، 'بات واضحاً تماماً أن هناك التفافاً شعبياً خلف مسيرة العودة، وهو أمر تعكسه المشاركة الواسعة في الفعاليات الخاصة بالمسيرة برغم الآلام ، والتضحيات'.

وخلص القيادي في 'حماس' للقول، :'إن من أهم الأشياء التي تجسدت في مخيمات العودة هي وحدة الموقف الفلسطيني ، وهي مسألة فرضت نفسها علي مسار المحادثات التي تستضيفها العاصمة المصرية ، حيث تجمع غالبية الوفود الفلسطينية علي أن لا تهدئة مع الاحتلال دون كسر الحصار ، و أن مقاومة الاحتلال و سياساته العنصري هي حق مشروع و راسخ'.

انتهي ** 387 **س.ر

