الاحتلال الصهيوني يستدعي 3 نساء وأزواجهن ويعتقل مواطنا

وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال داهمت منطقة حي أبو كتيلة في المدينة واقتحمت منزل الأسير المحرر جمال كرامة وسلمته وزوجته السيدة هناء مسك بلاغ استدعاء لمقابلة المخابرات الصهيونية.

وفي السياق ذاته اقتحم جنود الاحتلال منزل الأسير المحرر جلال يغمور وسلمته مع زوجته السيدة فاطمة سدر بلاغ استدعاء لمقابلة المخابرات.

واستدعت قوات الاحتلال أيضا نجوي عمرو من الخليل بعد اقتحام بيتها، فيما لم يتم التأكد إن كان تم استدعاء زوجها أم لا.

إلي ذلك اعتقلت قوات اليوم السبت المواطن خالد أحمد اغبارية '53 عاماً' بعد دهم منزله في قرية الطيبة غرب جنين.

وذكرت مصادر محلية، أن الاحتلال صادر دراجة نارية وهوية شخصية تعود لنجل المواطن اغبارية للضغط عليه وتسليم نفسه للاعتقال.

وتعتقل سلطات الاحتلال الصهيوني في سجونها اكثر من سبعة الاف فلسطيني.

انتهي**387**س.ر

