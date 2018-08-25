تدشين 23 مشروعا لتطوير الموانئ في أسبوع الحكومة

وحسب منظمة الموانئ والملاحة البحرية، ان تقليص فترات تفريغ السفن التجارية الكبيرة الي أقل فترة زمنية ممكنة تعد من أهم أهداف هذه المشاريع.

وقد استثمرت منظمة الموانئ ما يزيد عن 62 مليون يورو لشراء مرافق استراتيجية في ميناء الشهيد رجائي وأميرآباد وبوشهر سيتم تدشينها خلال أسبوع الحكومة.

علما بأن اسبوع الحكومة هو الاسبوع الذي يتزامن مع الذكري السنوية لاستشهاد رئيس الجمهورية 'محمد جواد باهنر' ورئيس الوزراء 'محمد علي رجائي' علي يد عناصر زمرة المنافقين عام 1981، ويبدأ من 23 آب/أغسطس من كل عام.

إنتهي**أ م د**س.ر

