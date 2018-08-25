عضو لجنة الامن القومي النيابية : النظام الحقوقي لم يتضمن اي تقسيمات

طهران / 25 اب / اغسطس / ارنا – قال عضو الهيئة الرئاسية للجنة الامن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشوري الاسلامي 'محمد جمالي نوبندكاني'، ان النظام الحقوقي الخاص ببحر قزوين لا ينص علي اي من التقسيات؛ مؤكدا ان العدو يسعي من خلال نشر التكهنات بشأن 'حصة ايران بنسبة 50 بالمئة من هذا الشاطئ'، لاستغلال المشاعر الوطنية للشعب الايراني.

ولفت جمالي نوبندكاني الي ان هناك جهات تابعة لزمرة المنافقين والنظام البهلوي البائد، تسعي الي ترويج الشائعات بان 'حصة ايران تبلغ في اطار هذا النظام القانوني 50 بالمئة فقط'؛ مؤكدا ان هؤلاء (بما يشمل المنافقين وانصار النظام البهلوي) سبق لهم وان تعاونوا مع اعداء الثورة الاسلامية للمساس بسيادة الاراضي الايرانية.
واردف ان نظام الجمهورية الاسلامية هو النظام الوحيد علي مرّ التاريخ الايراني، الذي تمكن من الدفاع عن سلامة الاراضي الايرانية بكل قوة ولم يسمح للعدو، خلال حرب الثماني سنوات المفروضة، ان يتعرّض الي السيادة الوطنية قيد انملة.
واشار البرلماني الايراني الي ان النظام الحقوقي لبحر قزوين يتضمن عدة جوانب وقضايا دبلوماسية ودولية بما فيها قوانين البحار والقضايا الحدودية والبيئية والملاحة البحرية وعبور القوات العسكرية وعدم السماح للاجانب بالتواجد في هذه المنطقة؛ مبينا انه لا يمكن مناقشة هذا الموضوع من جانب واحد.
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عضو لجنة الامن القومي النيابية : النظام الحقوقي لم يتضمن اي تقسيمات

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