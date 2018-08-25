مصدر مسؤول : 4 اشخاص قتلوا خلال الحريق في محافظة كردستان

سنندج / 25 اب / اغسطس / ارنا – اعلن مدير مركز العلاقات العامة في محافظة كردستان (غرب)، عن اندلاع الحريق في بعض المناطق من غابات مدينة مريوان (مركز المحافظة) مما ادي الي مقتل 4 اشخاص.

وقال 'هيرش رضائي' في تصريح لمراسل ارنا اليوم، ان اثنين من هؤلاء الضحايا كانوا من النشطاء في شؤون البيئة بمدينة مريوان، فيما كان الشخصان الاخران من مقاولي دائرة الموارد الطبيعية ومستجمعات المياه في هذه المدينة.
وعزا المسؤول في محافظة كردستان، اسباب وفاة الضحايا الاربع الي الاختناق اثر استنشاق الدخان الكثيف والناجم عن شدة النيران في بعض الغابات القريبة من قريتي 'سيلسي' و'بيلة' بمدينة مريوان.
ولفت رضائي ايضا الي وقوع اصابات خلال احداث الحريق في غابات مريوان؛ مؤكدا ان جميع المصابين نقلوا الي المستشفيات لتقلي العلاج.
علما ان بعض المناطق من غابات مريوان بمحافظة كردستان تعرضت منذ ظهيرة اليوم السبت الي حرائق شديدة؛ وعليه فقد بادرت قوات تابعة للجيش الايراني والي جانبها قوات التعبئة الشعبية الي خماد الحريق، كما تم ارسال 3 مروحيان تابعة لقوات الانقاذ والاغاثة وعدد من الحافلات وسيارات الاسعاف في مدينة سنندج (مركز كردستان) باتجاه مناطق الحريق؛ والجهود في هذا الخصوص متواصلة.
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مصدر مسؤول : 4 اشخاص قتلوا خلال الحريق في محافظة كردستان

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مصدر مسؤول : 4 اشخاص قتلوا خلال الحريق في محافظة كردستان

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