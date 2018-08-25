مسؤول جامعي: اقبال للطلاب الهنود علي دراسة الطب في همدان

وأضاف موسوي بهار خلال مهرجان الطب التقليدي الذي انعقد اليوم السبت بهذه المدينة، انه منذ حوالي عقدين ونصف العقد، أخذ الأطباء الهنود يرسلون المرضي لمواصلة العلاج في همدان وتم قبول مجموعة من الطلاب الهنود لدراسة الطب بجامعة العلوم الطبية في همدان لمباشرة دراستهم في هذه الجامعة اعتبارا من العام الدراسي المقبل.

وفيما أكد ان الطب من أكثر المجالات العلمية تطورا في البلاد، أشار الي إرتفاع مؤشر الأمل بالحياة لدي الإيرانيين بـ20 سنة حيث وصل حاليا الي 76 عاما وان إرتفاع هذا المؤشر هو في الحقيقة حصيلة تطور العلوم الطبية والمؤشرات الصحية في البلاد.

إنتهي**أ م د**س.ر

