مسؤول جامعي: اقبال للطلاب الهنود علي دراسة الطب في همدان

همدان/25 آب/أغسطس/إرنا- أكد رئيس جامعة العلوم الطبية في مدينة همدان (غرب) 'حبيب الله موسوي بهار' ان تطور العلوم الطبية في هذه الجامعة وصل الي حد كبير بحيث أخذ الطلاب من مختلف البلدان لا سيما من الهند، يتوافدون علي همدان لدراسة الطب.

وأضاف موسوي بهار خلال مهرجان الطب التقليدي الذي انعقد اليوم السبت بهذه المدينة، انه منذ حوالي عقدين ونصف العقد، أخذ الأطباء الهنود يرسلون المرضي لمواصلة العلاج في همدان وتم قبول مجموعة من الطلاب الهنود لدراسة الطب بجامعة العلوم الطبية في همدان لمباشرة دراستهم في هذه الجامعة اعتبارا من العام الدراسي المقبل.
وفيما أكد ان الطب من أكثر المجالات العلمية تطورا في البلاد، أشار الي إرتفاع مؤشر الأمل بالحياة لدي الإيرانيين بـ20 سنة حيث وصل حاليا الي 76 عاما وان إرتفاع هذا المؤشر هو في الحقيقة حصيلة تطور العلوم الطبية والمؤشرات الصحية في البلاد.
إنتهي**أ م د**س.ر



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مسؤول جامعي: اقبال للطلاب الهنود علي دراسة الطب في همدان

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