فی حدیث خاص لإرنا؛

سفیر النمسا : الإقتصاد المقاوم یسهم فی تعزیز العلاقات بین قطاعی الخاص الایرانی والاوروبی

طهران/25 آب/أغسطس/إرنا- وصف سفیر النمسا لدي طهران 'اشتیفان شولتز'، سیاسات الإقتصاد المقاوم فی إیران بأنها 'تهیئ الظروف المواتیة لتعزیز العلاقات بین القطاع الخاص الایرانی مع الشركات الصغري والمتوسطة الاوروبیة'.

فی حدیث خاص لمراسل 'ارنا'، نوّه شولتز الي ان 97 بالمئة من إقتصاد النمسا یرتكز علي الشركات والمؤسسات الإقتصادیة الصغري والمتوسطة؛ 'ولهذا، نحن لدینا العدید من الخیارات للنهوض بالتعاون مع إیران'.
واعرب السفیر النمساوی عن سروره من ان بلاده تقف الیوم الي جانب إیران فی مرحلة تغییر شكل إقتصادها؛ مشیدا بتوجیهات سماحة قائد الثورة الإسلامیة آیة الله السید علی الخامنئی فی تبدیل التهدیدات الي فرص ومواكبة الاسوق الدولیة فی القرن الواحد والعشرین.
وأضاف، انه فی إطار هذه السیاسات وإعتمادا علي نموذج الإقتصاد المقاوم الذی یؤدی بحدّ ذاته الي توفیر فرص العمل، من الممكن تطویر العلاقات مع الشركات النمساویة الصغري والمتوسطة.
كما أشار شولتز الي زیارة رئیس الجمهوریة حجة الإسلام 'حسن روحانی' الي النمسا فی الرابع من تموز/یولیو الماضی، واصفا هذه الزیارة بأنها 'إیجابیة وفاعلة ورمزیة'؛ مردفا ان الرئیس روحانی هو أول رئیس زار النمسا بعد تولیها مهام رئاسة مجلس الإتحاد الأوروبی، كما ان هذه الزیارة هی الزیارة الأولي للدكتور روحانی الي الدول الغربیة خلال ولایته الرئاسیة الثانیة وزیارته الأولي بعد إنسحاب أمیركا من الإتفاق النووی.
وأكد هذا الدبلوماسی الأوروبی إعتزام فیینا علي تطویر علاقاتها الثنائیة مع إیران، قائلا فی سیاق جهود الإتحاد الأوروبی للحفاظ علي الجوانب الإقتصادیة للإتفاق النووی، فان النمسا تتطلع كذلك الي إقامة علاقات إقتصادیة واسعة النطاق مع إیران وفی هذا الصدد، فهی تبحث عن أسالیب جدیدة بما فی ذلك إستخدام أنظمة دفع رقمیة مزودة بتقنیة 'بلاك جین' أی التداول بالعملة الصعبة الإفتراضیة Blockchain ، مما تؤهل جانبی المعاملة لمكافحة شبكات غسیل الأموال.
وفی تتمة حدیثه، أشار الي المجالات المتوفرة لدي النمسا لتعزیز التعاون الإقتصادی مع إیران قائلا، ان فیینا لدیها خیارات كثیرة فی مجال التعاون مع طهران؛ مبینا ان 97 بالمئة من إقتصاد النمسا یرتكز علي المؤسسات التجاریة الصغري والمتوسطة فی هذا البلد والتی من شانها ان تقیم علاقات تعاون وثیقة مع نظیراته الایرانیة.
إنتهی**أ م د/ح ع**



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اقتصاد

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الإقتصاد المقاوم

الإتفاق النووی

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سفیر النمسا : الإقتصاد المقاوم یسهم فی تعزیز العلاقات بین قطاعی الخاص الایرانی والاوروبی

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