ايران تستضيف دوري الامم 2019 للكرة الطائرة

وكان الاتحاد الوطني (الايراني) للكرة الطائرة اقترح علي الاتحاد العالمي لهذه الرياضة لاستضافة الاسبوع الثاني والثالث من منافسات دوري الامم 2019 للكرة الطائرة التي ستقام اعتبارا من 31 مايو 2019.

والي جانب ايران، تقدمت كل من روسيا وكندا وبولندا خلال اجتماع مجلس دوري الامم للكرة الطائرة، بطلب استضافة منافسات هذه البطولة علي مدي اسبوعين لكن الاتحاد العالمي للكرة الطائرة لم يوافق علي طلب هذه البلدان، وفي المقابل اعلن موافقته علي اقتراح الجمهورية الاسلامية الايرانية باستضافة البطولة خلال الفترة المحددة.

انتهي ** ح ع

