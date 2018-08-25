ايران في طليعة الدول الحائزة علي المعايير المكتبية العالمية

واشار خسروي اليوم السبت في تصريح لمراسل 'ارنا' من العاصمة الماليزية كوالالمبور، ان المكتبة الوطنية في ايران تربطها اواصر تعاون مع العديد من المكتبات في انحاء العالم، كما يستخدم الكثير من الباحثين الدوليين مصادر هذا المركز العلمي الايراني.

واشار مساعد رئيس المكتبة الوطنية الي ان هذه المكتبة وضعت قسما من قائمة المخطوطات لديها عبر شبكة الانترنت في متناول يد الباحثين علي صعيد العالم؛ لافتا الي ان المكتبة الوطنية تحتضن حاليا 40 الف مخطوطة، الي جانب 90 الف عنوان كتاب بما يشكّل مخزونا خطيا وحضاريا فريدا من نوعه.

علما ان خسروي يزور ماليزيا حاليا للمشاركة في المؤتمر الرابع والثمانين للاتحاد الدولي للرابطات والمؤسسات المكتبية 'ايفلا 2018'، الذي بدأ أعماله اليوم السبت في كوالالمبور بمشاركة 3 الاف و270 وفدا من 111 دولة في ارجاء العالم.

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