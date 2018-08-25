ايران: المطالبة باعدام نشطاء سياسيين بالسعوديه امر موسف

وجاء في البيان الذي صدر اليوم السبت ان نشر خبر طلب الادعاء العام السعودي باصدار احكام بالاعدام بحق خمسة من النشطاء السياسيين ومنهم اسراء الغمغام وزوجها مدعاة للاسف الشديد و مثير للقلق .

واضاف البيان ان السياسة السعودية في قمع المسلمين المثقفين ودعاه الحق ومكافحه الظلم بتهمه الارهاب' عمل مثير للسخريه غير مقبول وأذا كان لابد من محاكمة الارهابيين فأن حكام السعودية الحاليين هم من يقف في الصف الاول للارهاب وهم الذين يتحملون مسووليه القضاء علي ارواح وممتلكات مئات آلاف الابرياء من شعوب المنطقة.

وتساءل البيان: من الذي دعم وجهز القاعدة وداعش والارهابيين وامثالهم وارسلهم لقتل الابرياء ومن الذي يدعم حاليا القتله من اصحاب السوابق والمتهتكين المتشردين مثل منظمة المنافقين الارهابية المفضوحة بالمال والسلاح وبصوره علنيه. وبالطبع فأن السجل العار لهذه القبيلة يشمل جرائم واسعه النطاق بما فيها ابادة العزل في قرية الكوعي اليمنية والتي اودت بحياة 27 طفلا و اربعة نساء خلال اليومين الاخيرين فقط.

وحذرت لجنة حقوق الانسان التابعة للسلطة القضائية حكام السعودية من مغبة هذا الظلم السافر والاجرام العلني بحق الاهالي المظلومين في القطيف بالسعوديه وسائر دعاه الحق ومناهضي الظلم في هذا البلد مؤكدة علي ضرورة متابعة هذه القضايا لدي الاوساط الدولية وخاصة الامم المتحدة ولجنة حقوق الانسان التابعة لها.

وذكرت اللجنة الدول المتشدقة بالدفاع عن حقوق الانسان ان مساندتهم لحكام السعودية يتنافي مع ما يرفعونه من شعارات مدافعة عن حقوق الانسان واكد البيان ان امريكا والدول الاوروبيه الرئيسيه هم شركاء في الجرائم التي يرتكبها حكام السعودية بحق الشعب السعودي المظلوم و شركاء في الجرائم التي يرتكبها ضد الشعوب المضطهده في المنطقه لاسيما اليمن البطل.

انتهي**م م** 1718

