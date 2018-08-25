قائد الدفاعات الجوية في شرق البلاد:

نواجه الاعداء بمعدات محلية الصنع

بيرجند /25 اب / اغسطس/ ارنا – قال قائد الدفاعات الجوية في شرق البلاد العميد ' علي اكبرعباسي تجدد' اننا نواجه اليوم الاعداء بمعدات مصنعة محليا 100% .

واضاف العميد تجدد ان مجموعة الدفاعات الجوية وبمساندة صناعات وزارة الدفاع والشركات القائمه علي المعرفة قد وصلت الي مرحلة الاكتفاء الذاتي بدء من تصميم وانتاج جميع احتياجاتها الدفاعية وصولا الي المنظومات الرادارية المتطورة والمنظومات الصاروخية والمدفعية وكذلك منظومات القيادة والتحكم ومنظومات التحكم بالحرب الالكترونية.
واشار العميد تجدد الي اعلان منظمة الطيران المدني(الايكاو)عن ان الاجواء الايرانية هي الاكثر امنا في منطقة غرب اسيا مما ادي الي زياده الرحلات التي تستخدم الاجواء الايرانية للمرور عبرها .
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نواجه الاعداء بمعدات محلية الصنع

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