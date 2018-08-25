السفير النمساوي في تصريح ل إرنا:

الإقتصاد المقاوم يمهد لتفعيل تعاون ايراني نمساوي

طهران/ 25آب/اغسطس/إرنا – وصف السفير النمساوي لدي طهران إشتفان شولتس اليوم السبت سياسات الاقتصاد المقاوم الايرانية بأنها تمهد لتفعيل التعاون والعلاقات بين الشركات الصغري والمتوسطة داخل البلدين وقال: إنّ 97 بالمائة من الإقتصاد النمساوي قائم علي الشركات الصغري والمتوسطة ما يسهّل تنمية التعاون بين ايران والنمسا.

وفي تصريح ادلي به لمراسل إرنا رحّب السفير النمساوي بسياسات الاقتصاد المقاوم الايرانية وتوسيع التعاون الثنائي في هذا المجال معبراً عن اعتزازه لمسايرة بلاده لايران في تغيير هيكلة اقتصادها.
واشاد شولتس بالسياسات التي أعلن عنها سماحة قائد الثورة الاسلامية الرامية الي تحويل التهديد الي فرص.
ولفت السفير النمساوي لدي طهران الي إمكانية تعزيز تعاون الشركات المتوسطة والصغري النمساوية في إطار هذه السياسة و الإستناد الي نموذج الاقتصاد المقاوم الذي يحمل في طياته الإبداع المهني الموفر لفرص العمل.
و إعتبر اشتفان زيارة الرئيس الايراني الي النمسا والتي تمت في 13 يوليو هذا العام، زيارة فاعلة وبناءة ومثالية واصفاً إيّاها بأنها اول زيارة قام بها رئيس ايراني بعد إنسحاب واشنطن من الإتفاق النووي وبعد تولّي النمسا رئاسة الإتحاد الاوروبي.
واشار شولتس الي 500 سنة من التعاون الثنائي بين ايران والنمسا و160 سنة من ديمومة العلاقات الدبلوماسية الثنائية ما يبيّن متانه العلاقات بين البلدين.
ورأي السفير النمساوي ان إنسحاب واشنطن من الإتفاق النووي مضر بسمعة الولايات المتحدة عالمياً ومهمّشاً لعُري الالتزام بالعهود مؤكداً علي التزام بلده بالجوانب الاقتصادية للاتفاق النووي بكل أشكالها.
كما شدّد السفير النمساوي لدي طهران علي مواصلة تمويل المشروعات في ايران والسماح لها بمواصلة تصدير النفط والغاز والبتروكيماويات وتسهيل تواجد الشركات الصغري والمتوسطة النمساوية والتابعة للإتحاد الاوروبي فيها.
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الإقتصاد المقاوم يمهد لتفعيل تعاون ايراني نمساوي

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